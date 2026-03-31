Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery
Делает стрижку газона проще, чем когда-либо: Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Аккумулятор с большой шириной среза и большой мешок для сбора травы для быстрой стрижки с минимальными перерывами.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 с батарейным питанием гарантирует чистые срезы без зазубренных травинок. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанную траву можно собирать либо в просторный контейнер для сбора травы, укомплектованный индикатором уровня заполнения, либо распределять по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующего клина. Его большая ширина среза в сочетании с большим контейнером для сбора травы также позволяет работать намного быстрее, без длительных перерывов. Расчески для газонов гарантируют, что даже трава, растущая прямо до края, будет срезана точно. В зависимости от требований высоту среза можно легко отрегулировать до пяти различных уровней на режущей деке. Угол ручки направляющей можно легко отрегулировать, чтобы вы могли работать в положении, защищающем спину. Аккумуляторную газонокосилку также легко убрать благодаря складной конструкции, а ручка из пенопласта и переключатели с обеих сторон обеспечивают удобную работу. Ключ безопасности действует как предохранитель от детей, предотвращая непреднамеренный запуск газонокосилки.
Особенности и преимущества
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Большой контейнер для сбора травыЕго большой объем означает, что его нужно опорожнять реже, чтобы вы могли работать без перерывов. Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза может быть отрегулирована централизованно до пяти различных положений.
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Складная ручка
- Практичная конструкция ручки позволяет экономить место при хранении.
Эргономичная концепция управления
- Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (см)
|40
|Высота среза травы (мм)
|20 - 70
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|50
|Частота вращения (об/мин)
|3550
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (фут/м²)
|макс. 275 (2,5 А·ч) / макс. 550 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (ч/мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|18,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1284 x 459 x 1043
|¹⁾ Высота среза: уровень 5
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон