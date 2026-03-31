Mașina de tuns iarbă cu baterie LMO 36-40 garantează rezultate impecabile. Datorită sistemului său de cosit 2-in-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipientul de colectare spațios, dotat cu indicatorul nivelului de umplere sau poate fi răspândită pe toată suprafața peluzei ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Lățimea mare de tăiere, combinată cu recipientul încăpător de colectare, de asemenea, face posibilă activitatea mult mai rapidă, fără pauze care consumă timp. Pieptenele de gazon asigură tăierea cu precizie chiar și ai ierbii care crește la margini. În funcție de cerințele dvs, înălțimea de tăiere poate fi ușor reglată la cinci niveluri diferite pe puntea de tăiere. Unghiul mânerului de ghidare poate fi reglat cu ușurință pentru a vă asigura o poziție de lucru comodă care vă protejează spatele. Mașina de tuns iarbă este, de asemenea, ușor de depozitat datorită modului de pliere, în timp ce mânerul de spumă și comutatoarele pe ambele părți asigură o funcționare convenabilă. Cheia de securitate acționează ca mod de siguranță pentru copii pentru a preveni pornirea accidentală neintenționată.