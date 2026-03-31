Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-40 Battery
Face tunsul ierbii mai simplă ca niciodată: Mașina de tuns iarbă cu baterii LMO 36-40 cu lățime mare de tăiere și sac încăpător pentru colectarea ierbii cosite, cu mai puține întreruperi în timpul activității.
Mașina de tuns iarbă cu baterie LMO 36-40 garantează rezultate impecabile. Datorită sistemului său de cosit 2-in-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipientul de colectare spațios, dotat cu indicatorul nivelului de umplere sau poate fi răspândită pe toată suprafața peluzei ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Lățimea mare de tăiere, combinată cu recipientul încăpător de colectare, de asemenea, face posibilă activitatea mult mai rapidă, fără pauze care consumă timp. Pieptenele de gazon asigură tăierea cu precizie chiar și ai ierbii care crește la margini. În funcție de cerințele dvs, înălțimea de tăiere poate fi ușor reglată la cinci niveluri diferite pe puntea de tăiere. Unghiul mânerului de ghidare poate fi reglat cu ușurință pentru a vă asigura o poziție de lucru comodă care vă protejează spatele. Mașina de tuns iarbă este, de asemenea, ușor de depozitat datorită modului de pliere, în timp ce mânerul de spumă și comutatoarele pe ambele părți asigură o funcționare convenabilă. Cheia de securitate acționează ca mod de siguranță pentru copii pentru a preveni pornirea accidentală neintenționată.
Caracteristici si beneficii
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Recipient de colectare a ierbii de dimensiuni mariVolumul mare înseamnă că trebuie golit mai rar, permițându-vă să lucrați fără întreruperi Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată la cinci poziții diferite
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de ghidare pliabil
- Designul practic al mânerului permite stocarea egonomică
Concept de utilizare ergonomică
- Elementele de fixare rapidă pentru blocarea ușoară. Unghiul reglabil asigură o poziție verticală de lucru
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime tăiere (cm)
|40
|Înălțime de tăiere (mm)
|20 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|50
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3550
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (ft/m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (h/min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Înălțime de tăiere: nivelul 5
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Domenii de intrebuintare
- Gazon