Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Set
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Set с большой шириной среза и вместительным контейнером для быстрой стрижки с минимальными перерывами во время работы. Аккумулятор и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Мощная газонокосилка с аккумуляторным питанием LMO 36-40 Battery Set позволяет легко выполнять любую работу. Благодаря большой ширине среза в сочетании с вместительным контейнером для травы можно работать быстрее и с меньшим количеством перерывов. Система скашивания 2-в-1 означает, что срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей насадки. Заостренное стальное лезвие обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо зазубренных травинок. Высота среза может быть легко отрегулирована до пяти различных уровней. Рукоятка может быть легко зафиксирована, а угол наклона отрегулирован, чтобы вы могли работать в вертикальном положении. Дополнительные особенности включают в себя складную конструкцию для компактного хранения, удобную ручку из вспененного полимерного материала и переключатели с обеих сторон для удобного управления, индикатор уровня наполнения травосборника, специальный ключ в качестве замка безопасности для детей, предотвращающий непреднамеренный запуск устройство и гребенки для газона, которые улавливают даже траву, растущую прямо у края, для точной стрижки. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Большой контейнер для сбора травыЕго большой объем означает, что его нужно опорожнять реже, чтобы вы могли работать без перерывов. Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза может быть отрегулирована централизованно до пяти различных положений.
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Складная ручка
- Практичная конструкция ручки позволяет экономить место при хранении.
Эргономичная концепция управления
- Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (см)
|40
|Высота среза травы (мм)
|20 - 70
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|50
|Частота вращения (об/мин)
|3550
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|5
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м²)
|макс. 550 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (5,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|98 / 138
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|18,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1284 x 459 x 1043
|—
|¹⁾ Высота среза: уровень 5
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон