Мощная газонокосилка с аккумуляторным питанием LMO 36-40 Battery Set позволяет легко выполнять любую работу. Благодаря большой ширине среза в сочетании с вместительным контейнером для травы можно работать быстрее и с меньшим количеством перерывов. Система скашивания 2-в-1 означает, что срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей насадки. Заостренное стальное лезвие обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо зазубренных травинок. Высота среза может быть легко отрегулирована до пяти различных уровней. Рукоятка может быть легко зафиксирована, а угол наклона отрегулирован, чтобы вы могли работать в вертикальном положении. Дополнительные особенности включают в себя складную конструкцию для компактного хранения, удобную ручку из вспененного полимерного материала и переключатели с обеих сторон для удобного управления, индикатор уровня наполнения травосборника, специальный ключ в качестве замка безопасности для детей, предотвращающий непреднамеренный запуск устройство и гребенки для газона, которые улавливают даже траву, растущую прямо у края, для точной стрижки. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.