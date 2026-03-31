Masina de tuns iarba cu acumulator LMO Battery 36-40 Set
Cu mașina de tuns iarbă pe bază de acumulator LMO 36-40 Battery Set cu lățime mare de tăiere și recipient încăpător de colectare permite activitatea mai eficientă. Setul include acumulator și încărcător rapid.
Mașina de tuns iarbă pe bază de acumulator LMO 36-46 Battery Set este extrem de puternică și ușor de folosit. Datorită lățimii mari de tăiere și a recipientului de colectare încăpător, se poate lucra mai rapid și fără întreruperi. Sistemul de tuns 2 în 1 permite ca iarba tăiată să fie colectată în recipient sau să fie împrăștiată pe gazon ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Lama ascuțită din oțel lasă în urmă o tăiere uniformă de fiecare dată. Înălțimea de tăiere poate fi reglată în cinci nivele. Mânerul este ușor de blocat și, prin reglarea unghiului, asigură o poziție confortabilă de lucru. Caracteristicile suplimentare includ: mâner pliabil pentru depozitarea în spații înguste, mâner confortabil din burete și comutatoare pe ambele părți pentru o utilizare fără efort, indicatorul nivelului de umplere al recipientului, butonul de siguranță pentru copii previne pornirea neintenționată a aparatului și pieptenele de gazon care taie cu ușurință chiar și iarba crescută pe margini. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Recipient de colectare a ierbii de dimensiuni mariVolumul mare înseamnă că trebuie golit mai rar, permițându-vă să lucrați fără întreruperi Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată la cinci poziții diferite
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de ghidare pliabil
- Designul practic al mânerului permite stocarea egonomică
Concept de utilizare ergonomică
- Elementele de fixare rapidă pentru blocarea ușoară. Unghiul reglabil asigură o poziție verticală de lucru
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime tăiere (cm)
|40
|Înălțime de tăiere (mm)
|20 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|50
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3550
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|5
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|98 / 138
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Înălțime de tăiere: nivelul 5
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 36 V / 5.0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon