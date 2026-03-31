Mașina de tuns iarbă pe bază de acumulator LMO 36-46 Battery Set este extrem de puternică și ușor de folosit. Datorită lățimii mari de tăiere și a recipientului de colectare încăpător, se poate lucra mai rapid și fără întreruperi. Sistemul de tuns 2 în 1 permite ca iarba tăiată să fie colectată în recipient sau să fie împrăștiată pe gazon ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Lama ascuțită din oțel lasă în urmă o tăiere uniformă de fiecare dată. Înălțimea de tăiere poate fi reglată în cinci nivele. Mânerul este ușor de blocat și, prin reglarea unghiului, asigură o poziție confortabilă de lucru. Caracteristicile suplimentare includ: mâner pliabil pentru depozitarea în spații înguste, mâner confortabil din burete și comutatoare pe ambele părți pentru o utilizare fără efort, indicatorul nivelului de umplere al recipientului, butonul de siguranță pentru copii previne pornirea neintenționată a aparatului și pieptenele de gazon care taie cu ușurință chiar și iarba crescută pe margini. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.