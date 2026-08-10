Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery

Гарантирует аккуратное скашивание травы даже на небольших уклонах: мощная аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery с практичным приводом на заднее колесо, подключаемым одним нажатием кнопки. Аккумулятор приобретается отдельно.

Если во время косьбы приходится преодолевать небольшие подъемы, аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery значительно облегчает работу благодаря подключаемому приводу на заднее колесо. Для нее не представляют проблемы и стебли по краям газона – гребенки позволяют аккуратно скашивать их. А для работы в удобной вертикальной позе в конструкции LMO 36-46 Battery предусмотрено изменение углового положения рукоятки. Еще одним преимуществом является комбинация большой рабочей ширины с большой вместимостью травосборника, обеспечивающая быстрое выполнение работ. Косилочная система «2 в 1» позволяет собирать срезаемые концы стеблей в травосборник или при помощи прилагаемого к аппарату мульчирующего комплекта распределять зеленую массу по газону в качестве естественного удобрения. Другие особенности: 5-ступенчатая регулировка высоты среза, компактная складная конструкция, рукоятка из вспененного полимерного материала с выключателями с обеих сторон для удобного управления, а также обеспечение безопасности для детей за счет возможности эксплуатации газонокосилки только со вставленным предохранительным ключом.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery: Задний привод Push Assist
Задний привод Push Assist
Привод на левое заднее колесо, подключаемый нажатием кнопки. Легкое скашивания травы даже на небольших уклонах.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery: Косит до края газона
Косит до края газона
Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery: Система скашивания 2-в-1
Система скашивания 2-в-1
Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза может быть отрегулирована централизованно до пяти различных положений.
Большой контейнер для сбора травы
  • Его большой объем означает, что его нужно опорожнять реже, чтобы вы могли работать без перерывов.
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Индикатор наполненности травосборника
  • Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Складная ручка
  • Практичная конструкция ручки позволяет экономить место при хранении.
Эргономичная концепция управления
  • Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
  • Ручка из пенопласта для комфортного и легкого управления. Переключатели с обеих сторон для удобной работы.
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Рабочая ширина (см) 46
Высота среза травы (мм) 20 - 70
Регулировка высоты среза 5x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 55
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 2800
Макс. скорость движения (км/ч) 3
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м²) макс. 325 (2,5 А·ч) / макс. 650 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 18,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1452 x 483 x 978
¹⁾ Высота среза: уровень 5

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Задний привод
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery

Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
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