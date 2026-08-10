Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery
Гарантирует аккуратное скашивание травы даже на небольших уклонах: мощная аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery с практичным приводом на заднее колесо, подключаемым одним нажатием кнопки. Аккумулятор приобретается отдельно.
Если во время косьбы приходится преодолевать небольшие подъемы, аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery значительно облегчает работу благодаря подключаемому приводу на заднее колесо. Для нее не представляют проблемы и стебли по краям газона – гребенки позволяют аккуратно скашивать их. А для работы в удобной вертикальной позе в конструкции LMO 36-46 Battery предусмотрено изменение углового положения рукоятки. Еще одним преимуществом является комбинация большой рабочей ширины с большой вместимостью травосборника, обеспечивающая быстрое выполнение работ. Косилочная система «2 в 1» позволяет собирать срезаемые концы стеблей в травосборник или при помощи прилагаемого к аппарату мульчирующего комплекта распределять зеленую массу по газону в качестве естественного удобрения. Другие особенности: 5-ступенчатая регулировка высоты среза, компактная складная конструкция, рукоятка из вспененного полимерного материала с выключателями с обеих сторон для удобного управления, а также обеспечение безопасности для детей за счет возможности эксплуатации газонокосилки только со вставленным предохранительным ключом.
Особенности и преимущества
Задний привод Push AssistПривод на левое заднее колесо, подключаемый нажатием кнопки. Легкое скашивания травы даже на небольших уклонах.
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза может быть отрегулирована централизованно до пяти различных положений.
Большой контейнер для сбора травы
- Его большой объем означает, что его нужно опорожнять реже, чтобы вы могли работать без перерывов.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Складная ручка
- Практичная конструкция ручки позволяет экономить место при хранении.
Эргономичная концепция управления
- Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
- Ручка из пенопласта для комфортного и легкого управления. Переключатели с обеих сторон для удобной работы.
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Бесщеточный электродвигатель
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (см)
|46
|Высота среза травы (мм)
|20 - 70
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|55
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|2800
|Макс. скорость движения (км/ч)
|3
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м²)
|макс. 325 (2,5 А·ч) / макс. 650 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|18,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1452 x 483 x 978
|—
|¹⁾ Высота среза: уровень 5
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Задний привод
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон