Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-46 Battery
Asigură tăierea gazonului intr-un mod curat, chiar și pe înclinații ușoare: puternica mașină de tuns iarba cu baterie LMO 36-46 cu acționare a roții din spate la simpla apăsare a unui buton.
Când cosiți în plan inclinat, mașina de tuns iarbă alimentată cu baterie LMO 36-46 Battery oferă rezultate la fel de precise. Chiar și iarba care crește până la margine nu prezintă o problemă pentru mașina de tuns iarbă. Masina de tuns iarba LMO 36-46 dispune de un mâner de ghidare cu unghi reglabil pentru a permite menținerea unei poziții verticale la cosit. Un element de evidență suplimentar este combinația dintre lățimea mare de tăiere și recipient incăpător de colectare a ierbii, dotat cu indicator de nivel de umplere, care vă permite să lucrați mai repede. Datorită sistemului de cosit 2-in-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi răspândită pe toată suprafața peluzei ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Alte caracteristici adiționale: reglarea înălțimii de tăiere la cinci niveluri diverse, modul de pliere care economisește spațiu, mâner din spumă și întrerupătoare pe ambele părți pentru o operare convenabilă și un blocaj securizat pentru copii, ceea ce înseamnă că operațiunea este posibilă numai atunci când a fost introdusă cheia de siguranță.
Caracteristici si beneficii
Apăsați pentru acționarea roților din spateAcționarea suplimentară a roții din spate stânga la simpla apăsare a unui buton. Cosit fără efort, chiar și pe înclinații ușoare.
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată la cinci poziții diferite
Recipient de colectare a ierbii de dimensiuni mari
- Volumul mare înseamnă că trebuie golit mai rar, permițându-vă să lucrați fără întreruperi
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de ghidare pliabil
- Designul practic al mânerului permite stocarea egonomică
Concept de utilizare ergonomică
- Elementele de fixare rapidă pentru blocarea ușoară. Unghiul reglabil asigură o poziție verticală de lucru
- Mânerul din spumă înseamnă că poate fi ținut în siguranță și se simte confortabil. Comutatoare pe ambele părți pentru o operare convenabilă.
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime tăiere (cm)
|46
|Înălțime de tăiere (mm)
|20 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|55
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|2800
|Viteza de rulare (km/h)
|3
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m²)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Înălțime de tăiere: nivelul 5
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Tractiune spate
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon