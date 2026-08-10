Când cosiți în plan inclinat, mașina de tuns iarbă alimentată cu baterie LMO 36-46 Battery oferă rezultate la fel de precise. Chiar și iarba care crește până la margine nu prezintă o problemă pentru mașina de tuns iarbă. Masina de tuns iarba LMO 36-46 dispune de un mâner de ghidare cu unghi reglabil pentru a permite menținerea unei poziții verticale la cosit. Un element de evidență suplimentar este combinația dintre lățimea mare de tăiere și recipient incăpător de colectare a ierbii, dotat cu indicator de nivel de umplere, care vă permite să lucrați mai repede. Datorită sistemului de cosit 2-in-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi răspândită pe toată suprafața peluzei ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Alte caracteristici adiționale: reglarea înălțimii de tăiere la cinci niveluri diverse, modul de pliere care economisește spațiu, mâner din spumă și întrerupătoare pe ambele părți pentru o operare convenabilă și un blocaj securizat pentru copii, ceea ce înseamnă că operațiunea este posibilă numai atunci când a fost introdusă cheia de siguranță.