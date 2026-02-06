Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual Battery Set
Две аккумуляторы 18 В для мощного двигателя 36 В в сочетании с шириной стрижки 37 см – идеально для газонов площадью до 450 м². Батареи и быстрое зарядное устройство в комплекте.
Мощная и мобильная газонокосилка LMO 4-18 Dual Battery Set оснащена 36-вольтным бесщеточным двигателем, работающим от двух 18-вольтных аккумуляторов, идеально подходит для ухода за газоном площадью до 450 кв. м. Благодаря малому весу устройство отличается превосходной маневренностью, что позволяет без труда управлять им на неровной местности и обходить препятствия. Рабочая ширина кошения составляет 37 см, а высота среза регулируется одной удобной ручкой в пяти уровнях, в пределах от 25 до 65 мм. Функция iPower обеспечивает интеллектуальное управление двигателем, автоматически адаптируя частоту вращения ножа к типу и густоте косимой травы. Встроенные гребенки способствуют точному скашиванию травы по краям газона, что обеспечивает равномерный и ухоженный вид участка. Косилочная система «2 в 1» позволяет выбрать один из двух способов сбора травы: равномерное распределение скошенной травы по газону для ее использования в качестве естественного удобрения (при условии установки мульчирующего клина) или сбор во вместительный 40-литровый травосборник, что обеспечивает длительную непрерывную работу без необходимости частой очистки. Рукоятка регулируется по высоте для максимально комфортного использования, что позволяет настроить устройство в соответствии с ростом пользователя. Благодаря складной конструкции газонокосилку удобно хранить, поскольку она занимает минимум места. Для облегченной транспортировки предусмотрена прочная ручка, позволяющая без труда переносить устройство, например, по лестнице или через перепады высот на участке. В комплект поставки входят аккумуляторы и быстрозарядное устройство, обеспечивающее непрерывную работу без длительных пауз на зарядку.
Особенности и преимущества
18 В + 18 В = 36 ВМощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Мощный бесщеточный двигательВысокая производительность и долгий срок службы аппарата
iPowerПовышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
- Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
- Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
- Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
- Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы удобно регулируется одной ручкой в пределах от 25 до 65 мм (5 ступеней).
Косит до края газона
- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|37
|Высота среза травы (мм)
|25 - 65
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|40
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 450 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (5,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|94 / 143
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,171
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В/5,0 Ач (2 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 18 В (2 шт.)
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон