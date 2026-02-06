Puternică și extrem de manevrabilă: cu două baterii de 18 volți și un motor fără perii de 36 de volți, setul cu două baterii LMO 4-18 este soluția ideală pentru peluze de până la 450 de metri pătrați. Greutatea redusă face ca mașina de tuns iarba să fie deosebit de manevrabilă și agilă. Poate fi manevrată fără efort chiar și pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 37 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată pe cinci niveluri, între 25 și 65 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Pieptenele de gazon captează automat iarba chiar și atunci când aceasta crește aproape de margini. Cu sistemul de tuns 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon prin intermediul modului de mulcire, pentru a acționa ca îngrășământ, sau, alternativ, sunt colectate în recipientul mare de 40 de litri de colectare a ierbii - pentru o tundere neîntreruptă pentru mai mult timp. Înălțimea barei de ghidare poate fi reglată pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner mare și robust pentru transportul pe scări și peste trepte. Bateriile și încărcătorul rapid sunt incluse.