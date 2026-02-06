Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 4-18 Dual Battery Set
Două baterii de 18 V pentru un motor puternic de 36 V, împreună cu o lățime de tăiere de 37 cm - ideal pentru peluze de până la 450 m². Bateriile și încărcătorul rapid sunt incluse.
Puternică și extrem de manevrabilă: cu două baterii de 18 volți și un motor fără perii de 36 de volți, setul cu două baterii LMO 4-18 este soluția ideală pentru peluze de până la 450 de metri pătrați. Greutatea redusă face ca mașina de tuns iarba să fie deosebit de manevrabilă și agilă. Poate fi manevrată fără efort chiar și pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 37 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată pe cinci niveluri, între 25 și 65 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Pieptenele de gazon captează automat iarba chiar și atunci când aceasta crește aproape de margini. Cu sistemul de tuns 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon prin intermediul modului de mulcire, pentru a acționa ca îngrășământ, sau, alternativ, sunt colectate în recipientul mare de 40 de litri de colectare a ierbii - pentru o tundere neîntreruptă pentru mai mult timp. Înălțimea barei de ghidare poate fi reglată pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner mare și robust pentru transportul pe scări și peste trepte. Bateriile și încărcătorul rapid sunt incluse.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V.
Motor puternic fără periiPerformanță mare și durata de viață mai lungă a produsului
iPowerPerformanță mai bună și durată de funcționare optimizată a bateriei. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile de tăiere a gazonului.
Sistem de tăiere 2-in-1
- Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii.
- Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural.
- Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbii
- Datorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
- Clapeta containerului de colectare a ierbii se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere poate fi ajustată cu ușurință la unul dintre cele cinci niveluri, de la 25 mm la 65 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Bara de control pe toată lungimea mânerului de ghidare simplifică utilizarea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|37
|Înălțime de tăiere (mm)
|25 - 65
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|40
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|94 / 143
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Variantă: Baterii și încărcător incluse
- Acumulator: 18 V / 5,0 Ah Bateria de alimentare (2 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid pentru baterie de 18 V (2 buc.)
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon