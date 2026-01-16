Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery
Сдувание, всасывание и мульчирование – воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery прекрасно справляется с любой из этих задач. Особенно эффективно – в режиме «турбо». Поистине незаменимое решение для поддержания чистоты и порядка в саду! Аккумулятор не входить в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Мусор образуется на приусадебном участке не только в период осеннего листопада. Весной и летом на дорожках, газонах и террасах скапливаются опадающие цветки плодовых деревьев, лепестки и листья завядших цветочных растений. Прекрасным решением для наведения чистоты без больших усилий окажется аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 18-200 Battery – компактный инструмент с двумя рукоятками для оптимального перераспределения веса, легко удаляющий даже мокрую листву из труднодоступных мест. Выполняющий 3 функции и оснащенный большим мешком для сбора мусора, он удобно управляется переключателем, позволяющим активировать режимы сдувания и всасывания как по отдельности, так и в комбинации. При этом регулятор частоты вращения обеспечивает гибкое изменение скорости воздушного потока в зависимости от решаемой задачи. Наиболее мощный очищающий эффект достигается в кратковременновключаемом режиме «турбо». Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной конструкцией воздуходувки и ее малым весом. Облегчению работы и повышению ее эффективности способствуют также съемные направляющие ролики. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.
Особенности и преимущества
ТурборежимПредусмотрена возможность кратковременного увеличения мощности в режимах сдувания и всасывания.
Регулировка частоты вращенияСкорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.
Переключатель режимовПлавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.
Вторая рукоятка
- Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.
Съемные направляющие ролики
- Облегчают работу и повышают ее эффективность.
45-литровый мешок для сбора листвы
- Обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Бесщеточный электродвигатель
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Кнопка Турборежим
|есть
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Рабочий уровень шума (дБ(А))
|107
|Скорость воздуха в режиме сдувания (км/ч)
|макс. 200
|Скорость воздуха в режиме всасывания (км/ч)
|макс. 130
|Объем мешка (л)
|45
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от 1 заряда в режиме выдувания (м²)
|макс. 425 (2,5 А·ч) / макс. 850 (5,0 А·ч)
|Производительность от 1 заряда в режиме всасывания (л)
|макс. 45 (2,5 А·ч) / макс. 90 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Мешок для сбора травы
- Съемные направляющие ролики
- Плечевой ремень
Видео
Области применения
- Удаление листьев вокруг дома
- Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
- Дорожки вокруг дома
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.