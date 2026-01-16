Мусор образуется на приусадебном участке не только в период осеннего листопада. Весной и летом на дорожках, газонах и террасах скапливаются опадающие цветки плодовых деревьев, лепестки и листья завядших цветочных растений. Прекрасным решением для наведения чистоты без больших усилий окажется аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 18-200 Battery – компактный инструмент с двумя рукоятками для оптимального перераспределения веса, легко удаляющий даже мокрую листву из труднодоступных мест. Выполняющий 3 функции и оснащенный большим мешком для сбора мусора, он удобно управляется переключателем, позволяющим активировать режимы сдувания и всасывания как по отдельности, так и в комбинации. При этом регулятор частоты вращения обеспечивает гибкое изменение скорости воздушного потока в зависимости от решаемой задачи. Наиболее мощный очищающий эффект достигается в кратковременновключаемом режиме «турбо». Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной конструкцией воздуходувки и ее малым весом. Облегчению работы и повышению ее эффективности способствуют также съемные направляющие ролики. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.