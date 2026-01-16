Suflanta pentru frunze cu aspirare cu acumulator BLV 18-200 Battery
Aspirare, suflare și mulcire - având toate aceste funcții, aspiratorul cu suflantă BLV 18-200 Battery devine indispensabil pentru orice grădină.
Frunzele nu cad doar toamna. De asemenea, primăvara și vara, florile pomilor fructiferi, frunzele și altă verdeață ofilită cad pe gazon, poteci și terase. Pentru toate aceste lucruri există aspiratorul cu suflantă BLV 18-200 Battery. Aparatul cu sistem de prindere cu două mâini pentru o distribuție optimă a greutății colectează chiar și frunzele umede din colțurile greu accesibile. Aspiratorul cu suflantă 3 în 1 cu recipient de colectare încăpător este controlat cu ajutorul unei manete de selecție, ceea ce face posibilă utilizarea funcțiilor de aspirare și de suflare în același timp. Cu funcția de reglare a vitezei, viteza ideală a aerului poate fi adaptată în funcție de necesități, de la o adiere blândă la Turbo Boost. Aspiratorul cu suflantă poate fi utilizat fără efort chiar și pe perioade îndelungate fără oprire, datorită rolelor de ghidare detașabile care fac munca mai eficientă și mai simplă. Acumulatorul nu este inclus în set.
Caracteristici si beneficii
Funcție turboImpuls temporar de putere pentru funcțiile de suflare și de aspirare.
Reglarea vitezeiPosibilitatea de adaptare a vitezei în funcție de sarcină.
Manetă pentru setarea funcțieiSchimbarea funcțiilor de suflare și de aspirare, cu opțiunea de a le combina.
Prindere cu două mâini
- Asigură o distribuție ideală a greutății și o manevrare ușoară.
Roți detașabile
- Face munca mai simplă și mai eficientă în același timp.
Volum sac de 45 litri
- Asigură funcționarea fără întreruperi pe perioade lungi.
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Propulsie
|Motor fără perii
|Buton turbo boost
|da
|Reglarea vitezei
|da
|Nivelul zgomotului de funcționare (dB(A))
|107
|Viteza modului de suflare (km/h)
|max. 200
|Viteza modului de aspirare (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Putere per încărcare baterie - Mod de suflare (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Putere per încărcare baterie - Mod de aspirație (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Recipient de colecatre a ierbii
- Roți detașabile
- Curea pentru umăr
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii