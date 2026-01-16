Frunzele nu cad doar toamna. De asemenea, primăvara și vara, florile pomilor fructiferi, frunzele și altă verdeață ofilită cad pe gazon, poteci și terase. Pentru toate aceste lucruri există aspiratorul cu suflantă BLV 18-200 Battery. Aparatul cu sistem de prindere cu două mâini pentru o distribuție optimă a greutății colectează chiar și frunzele umede din colțurile greu accesibile. Aspiratorul cu suflantă 3 în 1 cu recipient de colectare încăpător este controlat cu ajutorul unei manete de selecție, ceea ce face posibilă utilizarea funcțiilor de aspirare și de suflare în același timp. Cu funcția de reglare a vitezei, viteza ideală a aerului poate fi adaptată în funcție de necesități, de la o adiere blândă la Turbo Boost. Aspiratorul cu suflantă poate fi utilizat fără efort chiar și pe perioade îndelungate fără oprire, datorită rolelor de ghidare detașabile care fac munca mai eficientă și mai simplă. Acumulatorul nu este inclus în set.