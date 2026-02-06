Аккумуляторная воздуходувка 18 В от Kärcher обеспечивает высокую производительность при выполнении любых работ с опавшими листьями. Скорость потока воздуха 210 км/ч, при этом она идеально балансирует, что позволяет ей эргономично помещаться в руке. Съемная плоская насадка со скребком позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. В комплект поставки входит аккумулятор 18 В Battery Power от Kärcher и зарядное устройство.