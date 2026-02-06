Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set

Мощная аккумуляторная воздуходувка 18 В LBL 2 Battery Set от Kärcher поставляется в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством. Она достигает максимальной скорости потока воздуха 210 км/ч, при этом она идеально балансирует, что позволяет ей эргономично помещаться в руке.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Выдувная труба
Выдувная труба
Эффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Съемная плоская насадка
Съемная плоская насадка
Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Наконечник-скребок
Наконечник-скребок
Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
  • Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
  • Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Поток воздуха (км/ч) макс. 210
Мощность потока воздуха (м³/ч) 220
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 400 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 22 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2
Вес (с упаковкой) (кг) 3,903
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Выдувная труба
  • Плоская насадка со скребком
Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
