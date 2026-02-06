Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery Set

Suflanta pentru frunze LBL 2 cu baterie și încărcător, incluze în set. Aerul suflat atinge o viteză maximă de 210 km/h, este perfect echilibrată, fapt ce permite aranjarea ergonomică în mână.

Suflanta de frunze cu baterie de 18 V de la Kärcher cu putere mare de suflare pentru indepartarea frunzelor căzute. Aerul suflat atinge o viteză maximă de 210 km/h, fiind perfect echilibrată si se potriveste ergonomic în mână. Pentru a permite indepartarea rapida a frunzelor, suflanta mai are o duză plata detașabilă cu functie de racleta. O baterie de 18 V Kärcher interschimbabila și un încărcător de baterii sunt incluse în pachetul de livrare.

Caracteristici si beneficii
Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery Set: Tubul suflantei
Tubul suflantei
Îndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery Set: Duză plată detașabilă
Duză plată detașabilă
Pentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery Set: Margine integrată de răzuire
Margine integrată de răzuire
Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
  • Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
  • Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Viteza aerului (km/h) max. 210
Debit de aer (m³/h) 220
Reglarea vitezei nu
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanță per încărcare a bateriei (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 22 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min) 300
Curent de încărcare. (A) 0,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2
Greutate cu ambalaj (kg) 3,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
  • Tubul suflantei
  • Duză plată incl. racleta
Video

Domenii de intrebuintare
  • Frunze
  • Deșeuri vegetale
  • Alei în jurul casei
  • Zone din jurul casei și grădinii
