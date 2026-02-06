Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set

Достигает максимальной скорости потока воздуха 250 км/ч: мощная аккумуляторная воздуходувка 36 В от Kärcher с двухступенчатой регулировкой мощности. Поставляется в комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством.

Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности обеспечивает максимальную скорость воздушного потока до 250 км/ч. Воздуходувка оснащена удобной насадкой с функцией соскребания для влажной листвы, что позволяет направленно и эффективно убирать сухой, влажный или утоптанный мусор. Устройство удобно лежит в руке и обладает хорошо сбалансированной конструкцией, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set: Выдувная труба
Выдувная труба
Эффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set: Съемная плоская насадка
Съемная плоская насадка
Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set: 2-ступенчатая регулировка мощности
2-ступенчатая регулировка мощности
Максимальная мощность или максимальное время работы могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.
Наконечник-скребок
  • Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
  • Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
  • Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Поток воздуха (км/ч) макс. 250
Мощность потока воздуха (м³/ч) 330
Регулятор скорости вращения есть
Регулятор скорости вращения 2
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 550 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 15 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 48 / 78
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,2
Вес (с упаковкой) (кг) 4,903
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
  • Выдувная труба
  • Плоская насадка со скребком
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery Set

Видео

Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова