Suflanta puternică de 36 V deține control al puterii în două trepte si obtine o viteză maximă a aerului de 250 km/h. Vine într-un set cu baterie și încărcător rapid.

Suflanta de frunze de 36 V fara fir de la Kärcher vine cu un control al puterii în două trepte și atinge o viteză maximă a aerului suflat de 250 km/h. Dispozitivul se potrivește ergonomic în mână și este bine echilibrat.

Caracteristici si beneficii
Îndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Pentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale.
Margine integrată de răzuire
  • Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
  • Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
  • Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
  • Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Viteza aerului (km/h) max. 250
Debit de aer (m³/h) 330
Reglarea vitezei da
Putere reglabilă 2
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 36
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanță per încărcare a bateriei (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 15 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 48 / 78
Curent de încărcare. (A) 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,2
Greutate cu ambalaj (kg) 4,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
  • Tubul suflantei
  • Duză plată incl. racleta
Video

Domenii de intrebuintare
  • Frunze
  • Deșeuri vegetale
  • Alei în jurul casei
  • Zone din jurul casei și grădinii
