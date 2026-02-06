Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 4 Battery Set
Suflanta puternică de 36 V deține control al puterii în două trepte si obtine o viteză maximă a aerului de 250 km/h. Vine într-un set cu baterie și încărcător rapid.
Suflanta de frunze de 36 V fara fir de la Kärcher vine cu un control al puterii în două trepte și atinge o viteză maximă a aerului suflat de 250 km/h. Dispozitivul se potrivește ergonomic în mână și este bine echilibrat.
Caracteristici si beneficii
Tubul suflanteiÎndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Duză plată detașabilăPentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Controlul puterii în două trepte.Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale.
Margine integrată de răzuire
- Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
- Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
- Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Viteza aerului (km/h)
|max. 250
|Debit de aer (m³/h)
|330
|Reglarea vitezei
|da
|Putere reglabilă
|2
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|48 / 78
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii