Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set

Эффективное решение «2 в 1», облегчающее садовые работы: беспроводные ножницы для травы, оснащаемые сменным аккумулятором, подходят как для обработки краев газонов, так и для формовки кустарников.

Идеальное средство для точных работ в саду - легкие аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set. В комплект входит сменный аккумулятор Battery Power 4 В и два различных ножа. Нож для травы шириной 8 см предназначен для аккуратного обрезания травы вдоль краев газонов (вдоль дорожек, клумб, террас и т.д.), а нож для кустарников длиной 11 см - для придания формы кустарникам. Замена ножей осуществляется легко и быстро при помощи кнопки. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Для более удобной обработки краев газонов инструмент можно дополнить телескопической рукояткой (не входит в комплект).

Особенности и преимущества
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Легкая замена ножа
Легкая замена ножа
Переключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Гарантируют превосходное качество обрезки.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
  • Для хранения с экономией места.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В входит в комплект поставки
  • Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора.
  • Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам.
  • Совместим со всеми устройствами Kärcher с питанием от батареи 4 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Длина ножа для кустарника (см) 11
Расстояние между зубцами (мм) 8
Ширина ножа для травы (см) 8
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м) макс. 450 (2,5 А·ч)
Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м) макс. 600 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда батареи (мин) макс. 60 (2,5 А·ч)
Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) 130 / 150
Зарядный ток (A) 1
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,588
Вес (с упаковкой) (кг) 2,13
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 392 x 81 x 132

* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Нож для кустарника
  • Нож для травы
  • Защита лезвия

Оснащение

  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
  • Крючок для хранения
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set

Видео

Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
  • Обрезка и формование кустов и живых изгородей
  • Кусты
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова