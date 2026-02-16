Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set
Эффективное решение «2 в 1», облегчающее садовые работы: беспроводные ножницы для травы, оснащаемые сменным аккумулятором, подходят как для обработки краев газонов, так и для формовки кустарников.
Идеальное средство для точных работ в саду - легкие аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set. В комплект входит сменный аккумулятор Battery Power 4 В и два различных ножа. Нож для травы шириной 8 см предназначен для аккуратного обрезания травы вдоль краев газонов (вдоль дорожек, клумб, террас и т.д.), а нож для кустарников длиной 11 см - для придания формы кустарникам. Замена ножей осуществляется легко и быстро при помощи кнопки. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Для более удобной обработки краев газонов инструмент можно дополнить телескопической рукояткой (не входит в комплект).
Особенности и преимущества
Легкая замена ножаПереключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Лазерное лезвие с алмазной заточкойГарантируют превосходное качество обрезки.
Эргономичная рукояткаДля удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
- Для хранения с экономией места.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В входит в комплект поставки
- Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора.
- Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам.
- Совместим со всеми устройствами Kärcher с питанием от батареи 4 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Длина ножа для кустарника (см)
|11
|Расстояние между зубцами (мм)
|8
|Ширина ножа для травы (см)
|8
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м)
|макс. 450 (2,5 А·ч)
|Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда батареи (мин)
|макс. 60 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин)
|130 / 150
|Зарядный ток (A)
|1
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,588
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,13
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Нож для кустарника
- Нож для травы
- Защита лезвия
Оснащение
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
- Крючок для хранения
Видео
Области применения
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
- Обрезка и формование кустов и живых изгородей
- Кусты