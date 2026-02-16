Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 4-4 Plus Battery Set
Ajutorul perfect în grădină: Foarfeca fără fir 2-în-1 pentru iarbă și arbuști, cu baterie interschimbabilă, este ideală pentru tăierea precisă a marginilor gazonului și modelarea arbuștilor.
Precizie de neegalat: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, care include o baterie de 4 V, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru tăierea arbuștilor de grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă, fără unelte, a lamelor la atingerea unui buton, precum și mânerul telescopic ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachetul de livrare) pentru confort și tăierea fără oboseală a marginilor gazonului.
Caracteristici si beneficii
Înlocuirea lamei fără unelteComutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă.
Lamă tăiată cu laser și șlefuităAsigură rezultate precise de tăiere.
Mâner cu design ergonomicPentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi.
Buclă de suport
- Pentru economisirea spațiului de depozitare.
Întrerupător de siguranță
- Previne pornirea accientală a aparatului.
Baterie Kärcher de 4 V Baterie inclusă în pachetul de livrare
- Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare.
- Durată de viață, sigură și puternică datorită celulelor Li-Ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher 4 V Battery Power.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Lungimea de tăiere a lamei de arbust (cm)
|11
|Pasul dintelui lamei de arbust (mm)
|8
|Lățimea de tăiere a lamei de iarbă (cm)
|8
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Putere per încărcare a bateriei - tăierea tufișului (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Putere per încărcare a bateriei - tăierea ierbii (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare per încărcare a bateriei ** (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul de putere 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Curent de încărcare. (A)
|1
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|392 x 81 x 132
* Metri liniari, lungime lamă /
** Aplicație cu lamă pentru iarbă
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Lama de arbust
- Lama de iarbă
- Lamă de pază
Echipament
- Acumulator: Baterie de 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterii de 4 V (1 buc.)
- Buclă pentru depozitare
Video
Domenii de intrebuintare
- Marginile gazonului
- Arbuști
- Tufișuri