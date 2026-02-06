Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Set
Поставляется в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством: аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Set. Экономия энергии благодаря малому весу и точному резанию с алмазно-шлифованным лезвием.
Кусторез HGE 18-45 с аккумуляторным питанием является абсолютно легким, что обеспечивает легкую работу без усталости плеч и рук. Эргономичная ручка делает его удобным и безопасным в использовании. Лезвие с алмазной шлифовкой обеспечивает точный результат резки. Кроме того, благодаря двухстороннему контуру безопасности предотвращается непреднамеренный запуск беспроводного кустореза. Одна батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Малый весИнструмент не вызывает переутомления мышц рук и плеч даже при продолжительной работе.
Лезвия алмазной заточкиНож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукояткаДля удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Безопасное управление двумя руками
- Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Длина ножа (см)
|45
|Расстояние между зубцами (мм)
|18
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|2700
|Тип ножа
|Штампованный, алмазной заточки
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 250 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,68
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,66
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|895 x 243 x 171
* Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Защита лезвия
Видео
Области применения
- Живые изгороди, кусты
- Кусты