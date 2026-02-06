Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Set

Поставляется в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством: аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Set. Экономия энергии благодаря малому весу и точному резанию с алмазно-шлифованным лезвием.

Кусторез HGE 18-45 с аккумуляторным питанием является абсолютно легким, что обеспечивает легкую работу без усталости плеч и рук. Эргономичная ручка делает его удобным и безопасным в использовании. Лезвие с алмазной шлифовкой обеспечивает точный результат резки. Кроме того, благодаря двухстороннему контуру безопасности предотвращается непреднамеренный запуск беспроводного кустореза. Одна батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Малый вес
Малый вес
Инструмент не вызывает переутомления мышц рук и плеч даже при продолжительной работе.
Лезвия алмазной заточки
Лезвия алмазной заточки
Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Безопасное управление двумя руками
  • Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Длина ножа (см) 45
Расстояние между зубцами (мм) 18
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота движения лезвий (pазр./мин) 2700
Тип ножа Штампованный, алмазной заточки
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 250 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,68
Вес (с упаковкой) (кг) 4,66
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 895 x 243 x 171

* Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Защита лезвия
Области применения
  • Живые изгороди, кусты
  • Кусты
