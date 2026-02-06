Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set

Foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-45 Battery Set vine în set cu un acumulator și cu un încărcător rapid. Greutate redusă pentru mai mult confort și tăiere exactă datorită lamei diamantate.

Foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-45 Battery Set are o greutate redusă pentru o utilizare fără efort. Mânerul său ergonomic asigură confort și siguranță în utilizare. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Funcția de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set: Ușor
Ușor
Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi.
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set: Lamă diamantată
Lamă diamantată
Lama asigură un rezultat precis de tăiere
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set: Mâner cu design ergonomic
Mâner cu design ergonomic
Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Circuit de siguranță
  • Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lungime de taiere (cm) 45
Spațiu între dinți (mm) 18
Reglarea vitezei nu
Viteza lamei (tăieri/min) 2700
Tipul lamei Ștanțată, diamantată
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanța de încărcare a bateriei (m) max. 250 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min) 300
Curent de încărcare. (A) 0,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 4,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 895 x 243 x 171

* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
  • Lamă de pază
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set

Video

Domenii de intrebuintare
  • Garduri vii
  • Tufișuri
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova