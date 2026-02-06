Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery Set
Foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-45 Battery Set vine în set cu un acumulator și cu un încărcător rapid. Greutate redusă pentru mai mult confort și tăiere exactă datorită lamei diamantate.
Foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-45 Battery Set are o greutate redusă pentru o utilizare fără efort. Mânerul său ergonomic asigură confort și siguranță în utilizare. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Funcția de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
UșorUmerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi.
Lamă diamantatăLama asigură un rezultat precis de tăiere
Mâner cu design ergonomicPentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Circuit de siguranță
- Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lungime de taiere (cm)
|45
|Spațiu între dinți (mm)
|18
|Reglarea vitezei
|nu
|Viteza lamei (tăieri/min)
|2700
|Tipul lamei
|Ștanțată, diamantată
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|895 x 243 x 171
* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lamă de pază
Video
Domenii de intrebuintare
- Garduri vii
- Tufișuri