Больше не нужно утомлять плечи и руки во время работы: благодаря вращающейся на 180 ° рукоятке аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery всегда обеспечивает удобное рабочее положение, например, при выполнении вертикальных пропилов. Кроме того, аккумуляторный кусторез имеет ряд практических функций. Цепь безопасности двумя руками предотвращает непреднамеренный запуск устройства. Функция пилы позволяет срезать более толстые ветви на одном дыхании. Антиблокировочная система обеспечивает бесперебойную работу. А навесная подметальная щетка убирает стружку, которая в противном случае приземлится на изгородь, прямо вдоль земли. Лезвие на кусторезе алмазно-шлифованное и поэтому дает точные результаты резки. Дополнительная защита лезвия со встроенным подъемным ушком защищает здания, полы и сам нож от повреждений - и позволяет подвесить устройство на стене, чтобы сэкономить пространство. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.