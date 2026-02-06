Uitați de disconfort în timpul activității: datorită mânerului său rotativ la 180°, foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-50 Battery Set asigură în permanență o poziție confortabilă de lucru. Adițional, foarfeca de tuns gardul viu prezintă numeroase funcții practice. Sistemul de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase. Funcția anti-blocare permite utilizarea aparatului fără întreruperi. Peria pentru gardul viu este un accesoriu extrem de util, care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu. Lama diamantată asigură un rezultat precis de tăiere. Protecția pentru lamă protejează clădirile, podelele și lama în sine și permite ca aparatul să fie depozitat în poziție verticală pe perete pentru a economisi spațiu. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.