Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-50 Battery Set
Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-50 Battery Set include un acumulator și un încărcător rapid în set. Mânerul său rotativ la 180° asigură confort deplin în timpul utilizării.
Uitați de disconfort în timpul activității: datorită mânerului său rotativ la 180°, foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-50 Battery Set asigură în permanență o poziție confortabilă de lucru. Adițional, foarfeca de tuns gardul viu prezintă numeroase funcții practice. Sistemul de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase. Funcția anti-blocare permite utilizarea aparatului fără întreruperi. Peria pentru gardul viu este un accesoriu extrem de util, care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu. Lama diamantată asigură un rezultat precis de tăiere. Protecția pentru lamă protejează clădirile, podelele și lama în sine și permite ca aparatul să fie depozitat în poziție verticală pe perete pentru a economisi spațiu. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Mânerul rotativ din spateMânerul poate fi rotit cu 180 ° în mai multe trepte pentru a oferi o poziție de lucru confortabilă
Mătură pentru gard viuMătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului
Funcție de ferăstrăuMai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase
Lamă diamantată
- Lama asigură un rezultat precis de tăiere
Mâner cu design ergonomic
- Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Pază de control
- Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor.
- Cu suspensie integrată pentru depozitare practică.
Circuit de siguranță
- Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lungime de taiere (cm)
|50
|Spațiu între dinți (mm)
|22
|Reglarea vitezei
|nu
|Viteza lamei (tăieri/min)
|2700
|Tipul lamei
|Ștanțată, diamantată
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 213 x 188
* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Lamă de pază
- Mătură pentru gard viu
Echipament
- Mâner: rotativ
- Funcție de ferăstrău
- Pază de control
- Buclă pentru depozitare
Video
Domenii de intrebuintare
- Garduri vii
- Tufișuri