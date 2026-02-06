Превосходное решение для идеальной резки: аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от конкретной задачи, а функция пилы позволяет срезать более толстые ветви. Дополнительным преимуществом является рукоятка, которую можно поворачивать на 180 ° с в обе стороны, что предотвращает утомление рук и плеч. Другие практические особенности: насадка для удаления срезанных листьев, которые в противном случае упали бы в изгородь или на землю. Лезвие алмазной заточки на кусторезе обеспечивает точные результаты резки каждый раз. Дополнительная защита лезвий предотвращает повреждение напольных покрытий и находящихся рядом зданий, а также самого лезвия. Петля для хранения на стене, встроенная в защитный элемент на конце ножа, позволяет экономить место. Триммер для живой изгороди также оснащен антиблокировочной системой, поэтому вы можете работать без перерывов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.