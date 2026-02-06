Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery
Оснащен вращающейся на 180 ° рукояткой, насадкой для удаления срезаных листьев и двухступенчатым регулятором скорости: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Превосходное решение для идеальной резки: аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от конкретной задачи, а функция пилы позволяет срезать более толстые ветви. Дополнительным преимуществом является рукоятка, которую можно поворачивать на 180 ° с в обе стороны, что предотвращает утомление рук и плеч. Другие практические особенности: насадка для удаления срезанных листьев, которые в противном случае упали бы в изгородь или на землю. Лезвие алмазной заточки на кусторезе обеспечивает точные результаты резки каждый раз. Дополнительная защита лезвий предотвращает повреждение напольных покрытий и находящихся рядом зданий, а также самого лезвия. Петля для хранения на стене, встроенная в защитный элемент на конце ножа, позволяет экономить место. Триммер для живой изгороди также оснащен антиблокировочной системой, поэтому вы можете работать без перерывов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвийОбеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия). Уровень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки. Уровень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.
Поворотная рукояткаРукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.
Насадка для удаления срезанных веток и листьевСрезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиления
- Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Нож с лезвиями лазерной резки и алмазной заточки
- Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
- Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
- Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
- С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
- Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Длина ножа (см)
|60
|Расстояние между зубцами (мм)
|26
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Регулятор скорости вращения
|2
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
|Тип ножа
|лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 85 (2,5 А·ч) / макс. 170 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,33
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,09
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1077 x 213 x 183
* Высота живой изгороди: 1 м, односторонняя резка
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Оснащение
- Рукоятка: поворотная
- Функция пиления
- Направляющая
- Крючок для хранения
Видео
Области применения
- Живые изгороди, кусты
- Кусты