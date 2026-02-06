Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator de 36 V HGE 36-60 Battery - aparatul ideal pentru un rezultat precis de tăiere. Datorită funcției de reglare a vitezei pe două niveluri, utilizatorul poate alege între o putere maximă și o viteză maximă, în funcție de lucrare. În plus, funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase. O caracteristică practică este utilizarea periei pentru gardul viu care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu, lama foarte ascuțită asigură o tăiere exactă de fiecare dată. Protecția pentru lamă previne deteriorarea accidentală a clădirilor, a podelelor și chiar a lamei în sine și de asemenea, permite depozitarea în poziție verticală pe perete pentru a economisi spațiu.