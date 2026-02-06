Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set
Удовлетворяет любым требованиям: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60 с батарейным питанием с вращающейся ручкой и двухступенчатым регулятором скорости. Аккумулятор и быстрое зарядное устройство включены.
Аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery Set - настоящая мощная электростанция. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от приложения. Рукоятка может поворачиваться на 180 ° с в несколько шагов и, таким образом, обеспечивает ваш комфорт в любом рабочем положении - и все это без усталости рук или плеч, например, при выполнении вертикальных надрезов. Крепление подметально-уборочной машины чрезвычайно практично. Это гарантирует, что обрезки изгороди, которые в противном случае упадут в изгородь, можно легко подметать по земле. Отрезанный лазером и алмазно-шлифованный диск оставляет очень точные результаты резки. Дополнительная защита лезвия предотвращает повреждение зданий и полов, а также самого лезвия, а встроенная подъемная проушина обеспечивает компактное хранение на стене.Функция пилы позволяет срезать даже более толстые ветви, а антиблокировочная система позволяет работать без перерывов. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвийОбеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия). Уровень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки. Уровень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.
Поворотная рукояткаРукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.
Насадка для удаления срезанных веток и листьевСрезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиления
- Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Нож с лезвиями лазерной резки и алмазной заточки
- Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
- Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
- Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
- С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
- Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Длина ножа (см)
|60
|Расстояние между зубцами (мм)
|26
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Регулятор скорости вращения
|2
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
|Тип ножа
|лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 85 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|48 / 78
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,33
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,52
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1077 x 213 x 183
* Высота живой изгороди: 1 м, односторонняя резка
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Оснащение
- Рукоятка: поворотная
- Функция пиления
- Направляющая
- Крючок для хранения
Видео
Области применения
- Живые изгороди, кусты
- Кусты