Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set

Удовлетворяет любым требованиям: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60 с батарейным питанием с вращающейся ручкой и двухступенчатым регулятором скорости. Аккумулятор и быстрое зарядное устройство включены.

Аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery Set - настоящая мощная электростанция. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от приложения. Рукоятка может поворачиваться на 180 ° с в несколько шагов и, таким образом, обеспечивает ваш комфорт в любом рабочем положении - и все это без усталости рук или плеч, например, при выполнении вертикальных надрезов. Крепление подметально-уборочной машины чрезвычайно практично. Это гарантирует, что обрезки изгороди, которые в противном случае упадут в изгородь, можно легко подметать по земле. Отрезанный лазером и алмазно-шлифованный диск оставляет очень точные результаты резки. Дополнительная защита лезвия предотвращает повреждение зданий и полов, а также самого лезвия, а встроенная подъемная проушина обеспечивает компактное хранение на стене.Функция пилы позволяет срезать даже более толстые ветви, а антиблокировочная система позволяет работать без перерывов. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set: 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия). Уровень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки. Уровень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set: Поворотная рукоятка
Поворотная рукоятка
Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set: Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиления
  • Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Нож с лезвиями лазерной резки и алмазной заточки
  • Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
  • Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
  • Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
  • С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
  • Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Длина ножа (см) 60
Расстояние между зубцами (мм) 26
Регулятор скорости вращения есть
Регулятор скорости вращения 2
Частота движения лезвий (pазр./мин) ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
Тип ножа лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 600 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 85 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 48 / 78
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,33
Вес (с упаковкой) (кг) 6,52
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1077 x 213 x 183

* Высота живой изгороди: 1 м, односторонняя резка

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
  • Защита лезвия
  • Насадка для удаления срезанных веток и листьев

Оснащение

  • Рукоятка: поворотная
  • Функция пиления
  • Направляющая
  • Крючок для хранения
Области применения
  • Живые изгороди, кусты
  • Кусты
