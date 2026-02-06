Аккумуляторный кусторез Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery Set - настоящая мощная электростанция. Благодаря двухуровневому контролю скорости, пользователи могут выбирать между максимальной скоростью и максимальной мощностью, в зависимости от приложения. Рукоятка может поворачиваться на 180 ° с в несколько шагов и, таким образом, обеспечивает ваш комфорт в любом рабочем положении - и все это без усталости рук или плеч, например, при выполнении вертикальных надрезов. Крепление подметально-уборочной машины чрезвычайно практично. Это гарантирует, что обрезки изгороди, которые в противном случае упадут в изгородь, можно легко подметать по земле. Отрезанный лазером и алмазно-шлифованный диск оставляет очень точные результаты резки. Дополнительная защита лезвия предотвращает повреждение зданий и полов, а также самого лезвия, а встроенная подъемная проушина обеспечивает компактное хранение на стене.Функция пилы позволяет срезать даже более толстые ветви, а антиблокировочная система позволяет работать без перерывов. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.