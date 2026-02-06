Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator de 36 V HGE 36-60 Battery Set - aparatul ideal pentru un rezultat precis de tăiere. Datorită funcției de reglare a vitezei pe două niveluri, utilizatorul poate alege între o putere maximă și o viteză maximă, în funcție de lucrare. Mânerul poate fi rotit la 180° asigurând în permanență o poziție confortabilă de lucru. Peria pentru gardul viu este extrem de utilă - ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână în gardul viu. Lama foarte ascuțită asigură un rezultat precis de tăiere de fiecare dată. Protecția pentru lamă previne deteriorarea accidentală a clădirilor, a podelelor și chiar a lamei în sine și de asemenea, permite depozitarea în poziție verticală pe perete pentru a economisi spațiu. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase, iar funcția anti-blocare permite utilizarea aparatului fără întreruperi. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.