Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery

Обрезайте ветки одним нажатием кнопки: аккумуляторный сучкорез и его высококачественный обходной нож срезают ветви диаметром до 3 см без усилий и усилий.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря высококачественному байпасному лезвию вы можете резать ветви или молодую попросли без применения силы - независимо от того, насколько трудно их достать. И вы можете удалить ветви, которые застряли в дереве с помощью крючка, который также действует как зажим. Срезать ветки еще никогда не было так просто. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Обводной нож
Обводной нож
Обеспечивает точную и безопасную обрезку сучьев.
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery: Большой радиус действия
Большой радиус действия
Позволяет без проблем срезать сучья, находящиеся на довольно большой высоте.
Крюк
  • Крюк используется для вытаскивания отрезанных ветвей, зацепившихся в кроне.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение.
Прорезиненная рукоятка
  • Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Стальное лезвие с тефлоновым покрытием
  • Лезвие из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Привод Щеточный мотор
Общая длина (см) 91
Усилие резания сухой древесины (см) 2,8
Усилие резания свежей древесины (см) 3
Усилие резания (Нм) 250
Уровень шума (дБ(А)) 80
Материал лезвия Сталь с тефлоновым покрытием
Толщина лезвия (мм) 4,8
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 375 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,41
Вес (с упаковкой) (кг) 3,25
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 911 x 96 x 209

* Ø веток: 3 см

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Рукоятка: жесткий, однополюсный
  • Тип режущего лезвия: байпас
  • Крюк для веток
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery
Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery

Видео

Области применения
  • Высокие ветви
  • Сучья
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова