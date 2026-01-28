Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 18-32 Battery
Tăierea crengilor printr-o apăsare de buton: cleştele pentru crengi cu acumulator taie cu ușurință ramurile cu diametru de până la 3 cm.
Datorită cleştelui pentru crengi TLO 18-32 Battery, tăierea acestora nu a fost niciodată mai simplă. Cu ajutorul lamei de înaltă calitate, crengile sunt tăiate fără efort. Iar cele care rămân în copac pot fi înlăturate cu ajutorul cârligului ce acționează ca o clemă.
Caracteristici si beneficii
Platforma pentru baterii de 18 V KärcherDispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Lama ocolitoareTăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță.
Abordare extinsăChiar și atingerea ramurilor mai înalte nu este o problemă.
Cârligul acționează ca o clemă
- Datorită cârligului care acționează și ca o clemă, puteți elimina ramurile care au rămas blocate în copac.
Deblocare sigură
- Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi
Mâner din cauciuc
- Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Lama de otel cu acoperire din teflon
- Lama de oțel de înaltă calitate asigură o viață lungă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Propulsie
|Motor cu perii
|Lungime totala (cm)
|91
|Forța de tăiere a lemnului mort (cm)
|2,8
|Forța de tăiere a lemnului proaspăt (cm)
|3
|Forța de tăiere (Nm)
|250
|Nivel de zgomot (dB(A))
|80
|Lama materialului
|Oțel cu acoperire de teflon
|Grosimea lamei (mm)
|4,8
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø ramuri: 3 cm
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Mâner: rigid, un singur pol
- Tipul lamei de tăiere: Bypass
- Cârlig de ramură
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri superioare
- Ramuri