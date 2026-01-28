Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 18-32 Battery

Tăierea crengilor printr-o apăsare de buton: cleştele pentru crengi cu acumulator taie cu ușurință ramurile cu diametru de până la 3 cm.

Datorită cleştelui pentru crengi TLO 18-32 Battery, tăierea acestora nu a fost niciodată mai simplă. Cu ajutorul lamei de înaltă calitate, crengile sunt tăiate fără efort. Iar cele care rămân în copac pot fi înlăturate cu ajutorul cârligului ce acționează ca o clemă.

Caracteristici si beneficii
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Lama ocolitoare
Lama ocolitoare
Tăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță.
Abordare extinsă
Abordare extinsă
Chiar și atingerea ramurilor mai înalte nu este o problemă.
Cârligul acționează ca o clemă
  • Datorită cârligului care acționează și ca o clemă, puteți elimina ramurile care au rămas blocate în copac.
Deblocare sigură
  • Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi
Mâner din cauciuc
  • Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Lama de otel cu acoperire din teflon
  • Lama de oțel de înaltă calitate asigură o viață lungă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Propulsie Motor cu perii
Lungime totala (cm) 91
Forța de tăiere a lemnului mort (cm) 2,8
Forța de tăiere a lemnului proaspăt (cm) 3
Forța de tăiere (Nm) 250
Nivel de zgomot (dB(A)) 80
Lama materialului Oțel cu acoperire de teflon
Grosimea lamei (mm) 4,8
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri) max. 375 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,4
Greutate cu ambalaj (kg) 3,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø ramuri: 3 cm

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse

Echipament

  • Mâner: rigid, un singur pol
  • Tipul lamei de tăiere: Bypass
  • Cârlig de ramură

Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 18-32 Battery

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ramuri superioare
  • Ramuri
Accesorii
