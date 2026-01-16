Аккумуляторный триммер LTR 18-25 с батарейным питанием - это бесшумное и надежное оборудование. Его витая линия резки является особенно полезной функцией: она не только гарантирует точный срез, но и легко достигает каждого уголка сада. Линия регулируется автоматически, чтобы обеспечить идеальную длину. Более того, функция обрезки кромок облегчает создание чистых, четких краев вдоль дорожек и патио. Аккумуляторный триммер чрезвычайно легок, а конструкция рукоятки двумя руками делает его очень удобным для хранения и использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.