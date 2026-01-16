Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-25 Battery
Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery este ergonomic, cu o greutate redusă și ușor de utilizat.
Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery este un aparat fiabil cu un zgomot redus. Firul de tăiere împletit este o caracteristică deosebit de utilă: nu numai că garantează o tăiere precisă, ci ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină. Firul se reglează automat pentru a asigura întotdeauna lungimea ideală. Mai mult, funcția de tăiere pe margini asigură o tăiere sigură și precisă de-a lungul potecilor și a teraselor. Trimmerul pentru gazon este extrem de ușor, iar designul de prindere cu două mâini îl face foarte confortabil de manevrabil.
Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
UșorGreutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Mâner cu design ergonomic
- Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini
Capac de protecție
- Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
- Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|25
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|1,6
|Reglarea vitezei
|nu
|Numărul de rotaţii (rpm)
|9500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Marginea gazonului
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Bobină
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului