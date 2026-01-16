Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery
Поистине универсальное решение: аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery обеспечивает удобную работу, позволяет легко скашивать траву в углах и аккуратно подрезает ее по краям газонов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery, оснащаемый витой леской для чистого среза травы, позволяет без проблем скашивать ее даже в углах и других труднодоступных местах, а также аккуратно обрабатывать края газонов, примыкающие к дорожкам или террасам. Автоматическое удлинение лески обеспечивает постоянную рабочую ширину. Для скашивания травы под низкими препятствиями предусмотрена возможность легкого отклонения головки триммера. Откидная скоба для защиты растений исключает случайное повреждение деревьев или цветочных растений. При этом телескопическая штанга триммера и регулируемая по высоте вторая рукоятка исключают переутомление, обеспечивая работу в удобной вертикальной позе. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммераУдобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
- Возможность регулировки второй рукоятки по высоте для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|7800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 350 (2,5 А·ч) / макс. 700 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (2,5 А·ч) / макс. 60 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,15
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1325 x 312 x 315
* Край газона
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками