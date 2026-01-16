Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery asigură o tăiere precisă datorită firului său de tăiere împletit, ajunge cu ușurință în fiecare colț al grădinii și datorită funcției de tăiere pe margini se asigură o tăiere uniformă de-a lungul potecilor și a teraselor. În același timp, firul de tăiere se ajustează automat pentru a asigura lungimea ideală. Unghiul de înclinare este, de asemenea, ajustabil pentru a tunde iarba de sub obstacolele joase. Protecția pentru plante previne deteriorarea accidentală a florilor și a copacilor din apropiere. Iar designul ergonomic al mânerului telescopic și sistemul de prindere cu două mâini reduc efortul utilizatorului.