Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition
Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-30 Battery Limited Edition, включающий катушку с леской и 2 лезвия для триммера, легко проникает в углы и узкие места и обеспечивает аккуратные края газона.
Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-30 Battery Limited Edition предоставляет вам выбор: либо катушка с леской с витой режущей леской для точного среза, которая легко достигает углов и узких мест в саду. Либо лезвия для триммера для сложной стрижки неконтролируемого роста, мха и сорняков. Вы можете быстро и просто переключаться между двумя системами стрижки без необходимости каких-либо инструментов. Наклон аккумуляторного триммера для газона также можно удобно регулировать под низкими препятствиями. Раскладной защитный кожух для растений предотвращает случайное повреждение близлежащих цветов и деревьев. А эргономичный дизайн телескопической рукоятки и регулируемой по высоте двуручной рукоятки значительно снижает усилия и нагрузку при работе стоя.
Особенности и преимущества
Эффективная система обрезки 2-в-1Режущая леска с автоматическим усилением облегчает работу в углах и узких местах. Лезвия триммера с двойным лезвием для сложных работ. Замена катушки с леской на лезвие триммера без инструментов.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммераУдобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
- Возможность регулировки второй рукоятки по высоте для работы в удобной позе.
Практичный защитный кожух
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Линейная головка и лезвие
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Число лезвий
|2
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|7800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 350 (2,5 А·ч) / макс. 700 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (2,5 А·ч) / макс. 60 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,56
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1325 x 312 x 315
* Край газона
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками