Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-30 Battery Limited Edition предоставляет вам выбор: либо катушка с леской с витой режущей леской для точного среза, которая легко достигает углов и узких мест в саду. Либо лезвия для триммера для сложной стрижки неконтролируемого роста, мха и сорняков. Вы можете быстро и просто переключаться между двумя системами стрижки без необходимости каких-либо инструментов. Наклон аккумуляторного триммера для газона также можно удобно регулировать под низкими препятствиями. Раскладной защитный кожух для растений предотвращает случайное повреждение близлежащих цветов и деревьев. А эргономичный дизайн телескопической рукоятки и регулируемой по высоте двуручной рукоятки значительно снижает усилия и нагрузку при работе стоя.