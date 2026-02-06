Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition

Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-30 Battery Limited Edition, включающий катушку с леской и 2 лезвия для триммера, легко проникает в углы и узкие места и обеспечивает аккуратные края газона.

Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-30 Battery Limited Edition предоставляет вам выбор: либо катушка с леской с витой режущей леской для точного среза, которая легко достигает углов и узких мест в саду. Либо лезвия для триммера для сложной стрижки неконтролируемого роста, мха и сорняков. Вы можете быстро и просто переключаться между двумя системами стрижки без необходимости каких-либо инструментов. Наклон аккумуляторного триммера для газона также можно удобно регулировать под низкими препятствиями. Раскладной защитный кожух для растений предотвращает случайное повреждение близлежащих цветов и деревьев. А эргономичный дизайн телескопической рукоятки и регулируемой по высоте двуручной рукоятки значительно снижает усилия и нагрузку при работе стоя.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition: Эффективная система обрезки 2-в-1
Эффективная система обрезки 2-в-1
Режущая леска с автоматическим усилением облегчает работу в углах и узких местах. Лезвия триммера с двойным лезвием для сложных работ. Замена катушки с леской на лезвие триммера без инструментов.
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition: Возможность использования ножа
Возможность использования ножа
Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition: Поворотная головка триммера
Поворотная головка триммера
Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
  • Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
  • Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
  • Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
  • Возможность регулировки второй рукоятки по высоте для работы в удобной позе.
Практичный защитный кожух
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Диаметр резки (см) 30
Стримерный резак Линейная головка и лезвие
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 1,6
Число лезвий 2
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота вращения (об/мин) 7800
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 350 (2,5 А·ч) / макс. 700 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 30 (2,5 А·ч) / макс. 60 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,5
Вес (с упаковкой) (кг) 3,56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1325 x 312 x 315

* Край газона

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Защита растений
  • Регулировка наклона
  • Дополнительная рукоятка
  • Поворотная головка триммера
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова