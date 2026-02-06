Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-30 Battery Limited Edition
Trimmerul de gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery Limited Edition, incluzând bobina cu fir și 2 lame de tăiere, ajunge cu ușurință în colțuri și spații înguste și asigură margini de gazon îngrijite.
Funcția de tăiere a marginilor creează un aspect îngrijit de-a lungul teraselor și poate fi reglată prin simpla rotire a mânerului. Extensia automată a firului garantează lungimea ideală la fiecare utilizare. Unghiul capului de tăiere poate fi reglat ușor cu piciorul – fără a fi nevoie să vă aplecați – ceea ce facilitează tunderea sub obstacole sau pe pante. Protecția rabatabilă pentru plante garantează menținerea distanței de siguranță față de arbori și flori. Lucrul ergonomic este susținut de al doilea mâner reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a aparatului.
Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de tundere 2 în 1Firul de tăiere cu întărire automată facilitează lucrul în colțuri și spații înguste. Lame de tăiere cu lamă dublă pentru lucrări solicitante. Schimbare fără unelte între bobina de fir și lama de tăiere.
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Cap de tuns ajustabilSoluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Protecție pentru plante reglabilă
- Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner telescopic
- Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Mâner cu design ergonomic
- Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar
- Mâner de apucare cu două mâini, reglabil pe înălțime. Pentru o poziție comodă de lucru
Capac de protecție
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|30
|Lama trimmerului
|Cap de fir și lamă
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|1,6
|Numărul de lame
|2
|Reglarea vitezei
|nu
|Numărul de rotaţii (rpm)
|7800
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Marginea gazonului
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Bobină
- Protecție pentru plante
- Reglarea înclinării
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului