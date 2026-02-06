Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Set
Универсальный инструмент для получения четких краев газона, эргономичной работы и легкого доступа по углам: комплект триммера для аккумулятора LTR 18-30 с питанием от аккумулятора. Включительно аккумулятор и быстрое зарядное устройство.
Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Set обладает поистине универсальными возможностями. Используемая в нем витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента. Функция обработки кромок позволяет аккуратно скашивать газонную траву вдоль дорожек или террас. Для скашивания травы под низкими препятствиями предусмотрена возможность легкого отклонения головки триммера. Откидная скоба для защиты растений предотвращает случайное повреждение цветов или стволов деревьев. Телескопическая штанга триммера в сочетании с регулируемой по высоте второй рукояткой позволяет выполнять работы в удобной вертикальной позе. В комплект поставки входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммераУдобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
- Возможность регулировки второй рукоятки по высоте для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|7800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 350 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1325 x 312 x 315
* Край газона
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками