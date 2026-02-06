Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-30 Battery Set

Comod pentru înlăturarea ierburilor de pe magini și acces în cele mai inaccesibile colțuri, Setul de tuns iarbă LTR 18-30 Battery Set, include bateria și încărcătorul în set.

Cu firul său împletit de tăiere, trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery asigură o tăiere precisă și, de asemenea, ajunge cu ușurință în colțuri și în spațiile înguste din grădină. Datorită funcției de reglare automată, lungimea firului este întotdeauna ideală. Funcția de tăiere pe margini asigură o tăiere uniformă de-a lungul potecilor și a teraselor. Unghiul de înclinare este, de asemenea, ușor de ajustat pentru a tunde iarba de sub obstacole joase. Deteriorarea accidentală a florilor și a copacilor din apropiere este prevenită folosind protecția pentru plante. Atât mânerul telescopic, cât și mânerul reglabil pe înălțime asigură o poziție confortabilă de lucru. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător rapid.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-30 Battery Set: Sistem eficient de tăiere
Sistem eficient de tăiere
Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-30 Battery Set: Tăiere pe margini
Tăiere pe margini
Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 18-30 Battery Set: Cap de tuns ajustabil
Cap de tuns ajustabil
Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Protecție pentru plante reglabilă
  • Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner telescopic
  • Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Mâner cu design ergonomic
  • Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar
  • Mâner de apucare cu două mâini, reglabil pe înălțime. Pentru o poziție comodă de lucru
Extensie automată a firului
  • Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Capac de protecție
  • Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
  • Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Utilizare optimă a lamelor
  • Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Diametru de tăiere (cm) 30
Lama trimmerului Fir de tăiere
Extensia firelor Automat
Linia geometrică ai trimmerului Răsucit
Diametru liniar (mm) 1,6
Reglarea vitezei nu
Numărul de rotaţii (rpm) 7800
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanța de încărcare a bateriei (m) max. 350 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 30 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 44 / 83
Curent de încărcare. (A) 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,5
Greutate cu ambalaj (kg) 4,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1325 x 312 x 315

* Marginea gazonului

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)

Echipament

  • Bobină
  • Protecție pentru plante
  • Reglarea înclinării
  • Mâner suplimentar
  • Cap de tuns rotativ
Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
  • Marginile gazonului
Accesorii
