Cu firul său împletit de tăiere, trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery asigură o tăiere precisă și, de asemenea, ajunge cu ușurință în colțuri și în spațiile înguste din grădină. Datorită funcției de reglare automată, lungimea firului este întotdeauna ideală. Funcția de tăiere pe margini asigură o tăiere uniformă de-a lungul potecilor și a teraselor. Unghiul de înclinare este, de asemenea, ușor de ajustat pentru a tunde iarba de sub obstacole joase. Deteriorarea accidentală a florilor și a copacilor din apropiere este prevenită folosind protecția pentru plante. Atât mânerul telescopic, cât și mânerul reglabil pe înălțime asigură o poziție confortabilă de lucru. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător rapid.