Высокая эффективность, аккуратность обработки и комфорт для пользователя: все эти преимущества сочетаются в одном инструменте – аккумуляторном триммере LTR 3-18 Dual Battery Set, позволяющем превратить работы по уходу за садом в удовольствие. Его мощный 36-вольтный электродвигатель, питаемый двумя 18-вольтными литий-ионными аккумуляторами, обеспечивает динамичную работу, а телескопическая штанга и регулируемая вторая рукоятка гарантируют ее выполнение в удобной вертикальной позе. Триммер подходит как для обработки газонов большой площади, так и для скашивания травы в углах и других труднодоступных местах. Вращающаяся леска аккуратно срезает стебли травы, а откидная скоба для зашиты растений оберегает их от повреждений. Угловое положение головки триммера регулируется для скашивания травы на склонах или обработки участков под препятствиями. В комплект поставки инструмента включены 2 аккумулятора и быстрозарядное устройство.