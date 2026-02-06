Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual Battery Set
Мощное и универсальное решение: триммер с мощным 36-вольтным двигателем эффективно срезает высокую траву и позволяет выполнять работы в местах, недоступных для газонокосилки. В комплект поставки входят два аккумулятора напряжением 18 В и зарядное устройство.
Высокая эффективность, аккуратность обработки и комфорт для пользователя: все эти преимущества сочетаются в одном инструменте – аккумуляторном триммере LTR 3-18 Dual Battery Set, позволяющем превратить работы по уходу за садом в удовольствие. Его мощный 36-вольтный электродвигатель, питаемый двумя 18-вольтными литий-ионными аккумуляторами, обеспечивает динамичную работу, а телескопическая штанга и регулируемая вторая рукоятка гарантируют ее выполнение в удобной вертикальной позе. Триммер подходит как для обработки газонов большой площади, так и для скашивания травы в углах и других труднодоступных местах. Вращающаяся леска аккуратно срезает стебли травы, а откидная скоба для зашиты растений оберегает их от повреждений. Угловое положение головки триммера регулируется для скашивания травы на склонах или обработки участков под препятствиями. В комплект поставки инструмента включены 2 аккумулятора и быстрозарядное устройство.
Особенности и преимущества
Производительность 36-вольтной техникиМощный 36 В двигатель с питанием от двух 18 В аккумуляторов.
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммера
- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
- Угловое положение второй рукоятки регулируется для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
- Оба сменных аккумулятора могут использоваться и в других аппаратах на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|2
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|8000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 480
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 28
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 83
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,97
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
- Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 18 В / 2,0 Ач (2 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 18 В (2 шт.)
- Плечевой ремень
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками