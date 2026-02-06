Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set
Multifuncțional și puternic – tunde iarba lungă eficient cu un motor puternic de 36 V. Două baterii de 18 V și încărcător de baterii incluse.
Eficiență, precizie și confort – toate combinate într-un singur dispozitiv. Cu mașina de tuns iarba cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set, grădinăritul devine o plăcere. Motorul puternic de 36 de volți obține toată energia necesară de la două baterii litiu-ion de 18 volți și oferă o performanță impresionantă. Mânerul reglabil din două părți și designul telescopic al arborelui îl fac ușor de utilizat, deoarece dispozitivul poate fi întotdeauna utilizat într-o poziție verticală, care este blândă pentru spate. Fie că este vorba de suprafețe mari sau de colțuri greu accesibile, această mașină de tuns iarba cu baterie face totul cu ușurință. Firul de tăiere rotativ asigură tăierea de precizie pe gazon, în timp ce apărătoarea pliabilă pentru plante asigură că plantele și copacii rămân protejați în timpul utilizării. Unghiul capului de tuns poate fi reglat după cum este necesar pentru a tăia sub obstacole sau pe pante. Două baterii reîncărcabile și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
36 V putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii litiu-ion de 18 V.
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Cap de tuns ajustabil
- Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Protecție pentru plante reglabilă
- Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner telescopic
- Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Mâner cu design ergonomic
- Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar
- Unghiul mânerului din două părți este reglabil pentru o poziție ergonomică și relaxată.
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Cele două baterii interschimbabile pot fi utilizate cu toate celelalte dispozitive din platforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|30
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|2
|Reglarea vitezei
|nu
|Numărul de rotaţii (rpm)
|8000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Variantă: Baterii și încărcător incluse
- Acumulator: 18 V / 2,0 Ah Baterie de alimentare (2 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid pentru baterie de 18 V (2 buc.)
- Curea pentru umăr
Echipament
- Bobină
- Protecție pentru plante
- Reglarea înclinării
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului