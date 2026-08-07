Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery
Трава и сорняки не имеют шансов противостоять аккумуляторному триммеру LTR 36-33 Battery. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Очень мощный аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery оснащается витой леской, обеспечивающей аккуратное скашивание травы и автоматически удлиняемой для постоянного сохранения оптимальной рабочей ширины. Плавная регулировка мощности позволяет эффективно решать с его помощью разные задачи. Предусмотрена также регулировка рабочего диаметра лески для более удобного скашивания травы в углах и узких местах. Мягкая вторая рукоятка и плечевой ремень уменьшают нагрузку на спину и обеспечивают продолжительную работу без переутомления, а откидная скоба для защиты растений предотвращает случайное повреждение цветов на клумбах или стволов деревьев.
Особенности и преимущества
Высокая мощностьМощный триммер позволяет скашивать даже высокую и густую луговую траву.
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Плавная регулировка скорости вращенияПроизводительность можно изменять в зависимости от решаемой задачи.
Практичная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Регулировка рабочего диаметра
- Предусмотрена 3-ступенчатая регулировка рабочего диаметра. Идеальное решение для скашивания травы в углах и узких местах.
Эргономичная концепция управления
- Мягкая вторая рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента при продолжительной работе.
- Практичный плечевой ремень обеспечивает удобную работу с экономией сил.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Разъемная штанга
- Для легкой транспортировки и хранения с экономией места.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Диаметр резки (см)
|28 - 33
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|2
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Частота вращения (об/мин)
|7000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1485 x 348 x 347
|—
|¹⁾ Край газона
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Плечевой ремень
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Дополнительная рукоятка
Видео
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками