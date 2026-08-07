Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery

Iarba și buruienile greu de îndepărtat nu au nici o șansă în fața trimmerului pentru gazon LTR 36-33 Battery.

Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 36-33 Battery garantează o tăiere precisă datorită firului de tăiere împletit, iar funcția de reglare automată a firului asigură întotdeauna lungimea ideală a acestuia. Reglarea puterii trimmerului permite utilizatorului să o adapteze în funcție de lucrare. Raza de tăiere poate fi, de asemenea, ajustată, pentru a obține rezultate și mai precise în colțuri și spații înguste. Mânerul moale și cureaua de umăr reduc efortul utilizatorului, făcând munca acestuia mai ușoară. Deteriorarea accidentală a florilor și copacilor din apropiere este prevenită folosind protecția pentru plante.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery: Tunderea peluzelor
Tunderea peluzelor
Trimmerul pentru gazon taie chiar și buruienile rezistente.
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery: Sistem eficient de tăiere
Sistem eficient de tăiere
Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery: Reglarea continuă a vitezei
Reglarea continuă a vitezei
Control de putere adaptabil pentru fiecare tip de însărcinare
Protecție pentru plante
  • Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Raza de tăiere reglabilă
  • Diametrul cercului de tăiere poate fi ajustat la trei dimensiuni diferite. Ideal pentru colțuri și spații restrânse
Concept de utilizare ergonomică
  • Mânerul moale de apucare cu două mâini, face tunderea confortabilă, chiar și pentru perioade mai lungi de lucru
  • Cu o curea de umăr comodă pentru o muncă confortabilă, eficientă din punct de vedere energetic.
Extensie automată a firului
  • Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Osie detașabilă
  • Ușor de depozitat și transportat datorită designului care economisește spațiu
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Utilizare optimă a lamelor
  • Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Diametru de tăiere (cm) 28 - 33
Lama trimmerului Fir de tăiere
Extensia firelor Automat
Linia geometrică ai trimmerului Răsucit
Diametru liniar (mm) 2
Reglarea vitezei da
Numărul de rotaţii (rpm) 7000
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 36
Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m) max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1485 x 348 x 347

¹⁾ Margine gazon

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Curea pentru umăr

Echipament

  • Bobină
  • Protecție pentru plante
  • Mâner suplimentar
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery

Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
  • Marginile gazonului
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova