Аккумуляторный триммер для газонов LTR 36-33 - это мощная электростанция. Бесступенчатое регулирование мощности означает, что пользователь может настроить устройство для любой работы. Витая линия резки дает чрезвычайно точные результаты резки. А функция автоматической регулировки линии также гарантирует идеальную длину линии триммера. Диаметр режущего круга также регулируется для более удобного доступа к углам и узким местам. Мягкая двуручная рукоятка и плечевой ремень позволяют использовать аккумуляторный триммер для газона, не травмируя спину, а складной защитный кожух предотвращает случайное повреждение цветов и деревьев. Одна батарея и быстрое зарядное устройство входят в комплект поставки.