Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set

Травы и упрямые сорняки не имеют шансов противостоять силовой установке плавно регулируемого аккумуляторного триммера LTR 36-33, включая батарею и быстрое зарядное устройство в комлекте

Аккумуляторный триммер для газонов LTR 36-33 - это мощная электростанция. Бесступенчатое регулирование мощности означает, что пользователь может настроить устройство для любой работы. Витая линия резки дает чрезвычайно точные результаты резки. А функция автоматической регулировки линии также гарантирует идеальную длину линии триммера. Диаметр режущего круга также регулируется для более удобного доступа к углам и узким местам. Мягкая двуручная рукоятка и плечевой ремень позволяют использовать аккумуляторный триммер для газона, не травмируя спину, а складной защитный кожух предотвращает случайное повреждение цветов и деревьев. Одна батарея и быстрое зарядное устройство входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Высокая мощность
Высокая мощность
Мощный триммер позволяет скашивать даже высокую и густую луговую траву.
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Эффективная система резки
Эффективная система резки
Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Плавная регулировка скорости вращения
Плавная регулировка скорости вращения
Производительность можно изменять в зависимости от решаемой задачи.
Практичная скоба для защиты растений
  • Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Регулировка рабочего диаметра
  • Предусмотрена 3-ступенчатая регулировка рабочего диаметра. Идеальное решение для скашивания травы в углах и узких местах.
Эргономичная концепция управления
  • Мягкая вторая рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента при продолжительной работе.
  • Практичный плечевой ремень обеспечивает удобную работу с экономией сил.
Автоматическое удлинение лески
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Разъемная штанга
  • Для легкой транспортировки и хранения с экономией места.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Оптимальное использование лезвий триммера
  • Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Диаметр резки (см) 28 - 33
Стримерный резак Голова триммера
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 2
Регулятор скорости вращения есть
Частота вращения (об/мин) 7000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м) макс. 600 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 48 / 78
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,7
Вес (с упаковкой) (кг) 5,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1485 x 348 x 347
¹⁾ Край газона

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
  • Плечевой ремень

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Защита растений
  • Дополнительная рукоятка
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set

Видео

Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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