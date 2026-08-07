Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set

Iarba și buruienile greu de îndepărtat nu au nici o șansă de supravețuire în fața trimmerului pentru gazon LTR 36-33 Battery. Setul include un acumulator și un încărcător rapid.

Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 36-33 Battery garantează o tăiere precisă datorită firului de tăiere împletit, iar funcția de reglare automată a firului asigură întotdeauna lungimea ideală al acestuia. Reglarea puterii trimmerului permite utilizatorului să o adapteze în funcție de lucrare. Raza de tăiere poate fi, de asemenea, ajustată, pentru a obține rezultate și mai precise în colțuri și spații înguste. Mânerul moale și cureaua de umăr reduc efortul utilizatorului, făcând munca acestuia mai confortabilă. Deteriorarea accidentală a florilor și copacilor din apropiere este prevenită folosind protecția pentru plante. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător rapid.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set: Tunderea peluzelor
Tunderea peluzelor
Trimmerul pentru gazon taie chiar și buruienile rezistente.
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set: Sistem eficient de tăiere
Sistem eficient de tăiere
Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set: Reglarea continuă a vitezei
Reglarea continuă a vitezei
Control de putere adaptabil pentru fiecare tip de însărcinare
Protecție pentru plante
  • Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Raza de tăiere reglabilă
  • Diametrul cercului de tăiere poate fi ajustat la trei dimensiuni diferite. Ideal pentru colțuri și spații restrânse
Concept de utilizare ergonomică
  • Mânerul moale de apucare cu două mâini, face tunderea confortabilă, chiar și pentru perioade mai lungi de lucru
  • Cu o curea de umăr comodă pentru o muncă confortabilă, eficientă din punct de vedere energetic.
Extensie automată a firului
  • Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Osie detașabilă
  • Ușor de depozitat și transportat datorită designului care economisește spațiu
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Utilizare optimă a lamelor
  • Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Diametru de tăiere (cm) 28 - 33
Lama trimmerului Fir de tăiere
Extensia firelor Automat
Linia geometrică ai trimmerului Răsucit
Diametru liniar (mm) 2
Reglarea vitezei da
Numărul de rotaţii (rpm) 7000
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 36
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m) max. 600 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 48 / 78
Curent de încărcare. (A) 2,5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 5,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1485 x 348 x 347

¹⁾ Margine gazon

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
  • Curea pentru umăr

Echipament

  • Bobină
  • Protecție pentru plante
  • Mâner suplimentar
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set

Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
  • Marginile gazonului
Accesorii
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