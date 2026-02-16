При сомнительном качестве воды в водопроводе рекомендуется использование системы фильтрации воды WPC 120 UF, надежно очищающей ее благодаря высокоэффективной 4-ступенчатой ультрафильтрации. Система очень проста в монтаже, управлении и обслуживании. Она эффективно задерживает содержащиеся в воде примеси (частицы грязи и микропластика, бактерии, вирусы, хлор, тяжелые металлы, следы медикаментов и т. д.) и значительно улучшает ее вкус. Фильтры рассчитаны на долгий срок службы (их ресурс составляет примерно 2500 л воды), а их замена производится быстро и легко благодаря удобным байонетным замкам. Для эксплуатации системы WPC 120 UF не требуется подключение к электросети. Кран для отбора отфильтрованной воды входит в комплект ее поставки.