Система фильтрации воды WPC 120 UF

Система WPC 120 UF представляет собой 4-ступенчатую систему ультрафильтрации воды, надежно задерживающую частицы примесей, бактерии, вирусы и прочие загрязнения. Она идеально подходит для очистки водопроводной воды сомнительного качества.

При сомнительном качестве воды в водопроводе рекомендуется использование системы фильтрации воды WPC 120 UF, надежно очищающей ее благодаря высокоэффективной 4-ступенчатой ультрафильтрации. Система очень проста в монтаже, управлении и обслуживании. Она эффективно задерживает содержащиеся в воде примеси (частицы грязи и микропластика, бактерии, вирусы, хлор, тяжелые металлы, следы медикаментов и т. д.) и значительно улучшает ее вкус. Фильтры рассчитаны на долгий срок службы (их ресурс составляет примерно 2500 л воды), а их замена производится быстро и легко благодаря удобным байонетным замкам. Для эксплуатации системы WPC 120 UF не требуется подключение к электросети. Кран для отбора отфильтрованной воды входит в комплект ее поставки.

Особенности и преимущества
Система фильтрации воды WPC 120 UF: Эффективная защита от загрязнений, содержащихся в водопроводной воде
Эффективная защита от загрязнений, содержащихся в водопроводной воде
3 эффективных фильтра для надежной защиты от возможных примесей в питьевой воде. Задерживает частицы грязи, бактерии, вирусы, хлор, тяжелые металлы и следы медикаментов. Улучшение вкуса питьевой воды.
Система фильтрации воды WPC 120 UF: Простота монтажа и технического обслуживания
Простота монтажа и технического обслуживания
Быстрая замена фильтров благодаря байонетным замкам и магнитному креплению крышки. Легкое подключение к водопроводу. Адаптер и кран в комплекте поставки.
Система фильтрации воды WPC 120 UF: Высокая производительность
Высокая производительность
Низкие сервисные затраты благодаря редкой замене фильтров (ресурс 2500 л).
Работа без электропитания
  • Не требуется подключение к электросети.
  • Возможность свободного выбора места применения.
Спецификации

Технические характеристики

Давление воды на входе (бар) 1 - 4
Штуцер для подачи воды 3/8″
Ресурс фильтра (л) 2500
Макс. температура на входе (°C) 5 - 38
Поток (л/ч) 120
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,66
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 377 x 168 x 421

Scope of supply

  • Предварительная очистка
  • Ультрафильтр "Hy-PROTECT"
  • Пост-защита

Видео

Области применения
  • Питьевая вода
  • Кухня
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

