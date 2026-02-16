Система фильтрации воды WPC 120 UF
Система WPC 120 UF представляет собой 4-ступенчатую систему ультрафильтрации воды, надежно задерживающую частицы примесей, бактерии, вирусы и прочие загрязнения. Она идеально подходит для очистки водопроводной воды сомнительного качества.
При сомнительном качестве воды в водопроводе рекомендуется использование системы фильтрации воды WPC 120 UF, надежно очищающей ее благодаря высокоэффективной 4-ступенчатой ультрафильтрации. Система очень проста в монтаже, управлении и обслуживании. Она эффективно задерживает содержащиеся в воде примеси (частицы грязи и микропластика, бактерии, вирусы, хлор, тяжелые металлы, следы медикаментов и т. д.) и значительно улучшает ее вкус. Фильтры рассчитаны на долгий срок службы (их ресурс составляет примерно 2500 л воды), а их замена производится быстро и легко благодаря удобным байонетным замкам. Для эксплуатации системы WPC 120 UF не требуется подключение к электросети. Кран для отбора отфильтрованной воды входит в комплект ее поставки.
Особенности и преимущества
Эффективная защита от загрязнений, содержащихся в водопроводной воде3 эффективных фильтра для надежной защиты от возможных примесей в питьевой воде. Задерживает частицы грязи, бактерии, вирусы, хлор, тяжелые металлы и следы медикаментов. Улучшение вкуса питьевой воды.
Простота монтажа и технического обслуживанияБыстрая замена фильтров благодаря байонетным замкам и магнитному креплению крышки. Легкое подключение к водопроводу. Адаптер и кран в комплекте поставки.
Высокая производительностьНизкие сервисные затраты благодаря редкой замене фильтров (ресурс 2500 л).
Работа без электропитания
- Не требуется подключение к электросети.
- Возможность свободного выбора места применения.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление воды на входе (бар)
|1 - 4
|Штуцер для подачи воды
|3/8″
|Ресурс фильтра (л)
|2500
|Макс. температура на входе (°C)
|5 - 38
|Поток (л/ч)
|120
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,66
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|377 x 168 x 421
Scope of supply
- Предварительная очистка
- Ультрафильтр "Hy-PROTECT"
- Пост-защита
Видео
Области применения
- Питьевая вода
- Кухня