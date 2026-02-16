Sistemul nostru de filtrare a apei WPC 120 UF asigură un nivel ridicat de siguranță atunci când calitatea apei potabile este necunoscută, datorită sistemului său puternic de ultrafiltrare în 4 etape, fiind în același timp foarte simplu de utilizat, instalat și întreținut. O mare varietate de particule, microplastice, bacterii, viruși, clor, metale grele și reziduuri de medicamente sunt eliminate în mod sigur din apă, iar gustul acesteia este îmbunătățit semnificativ. Filtrele de lungă durată oferă o capacitate ridicată de aproximativ 2500 de litri - acest lucru înseamnă că filtrul trebuie schimbat doar la intervale rare de timp, iar acest lucru se poate face rapid și fără efort datorită sistemului comod de fixare. Nu este necesară nicio conexiune electrică pentru a utiliza WPC 120 UF. Un robinet pentru distribuirea apei filtrate este inclus în pachetul de livrare.