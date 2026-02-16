Sistem de filtrare a apei WPC 120 UF

Sistemul de filtrare a apei WPC 120 UF cu 4 etape de ultrafiltrare. Îndepărtează în mod fiabil particulele, bacteriile, virușii și alți contaminanți. Este ideal atunci când nu se cunoaște calitatea apei de la robinet.

Sistemul nostru de filtrare a apei WPC 120 UF asigură un nivel ridicat de siguranță atunci când calitatea apei potabile este necunoscută, datorită sistemului său puternic de ultrafiltrare în 4 etape, fiind în același timp foarte simplu de utilizat, instalat și întreținut. O mare varietate de particule, microplastice, bacterii, viruși, clor, metale grele și reziduuri de medicamente sunt eliminate în mod sigur din apă, iar gustul acesteia este îmbunătățit semnificativ. Filtrele de lungă durată oferă o capacitate ridicată de aproximativ 2500 de litri - acest lucru înseamnă că filtrul trebuie schimbat doar la intervale rare de timp, iar acest lucru se poate face rapid și fără efort datorită sistemului comod de fixare. Nu este necesară nicio conexiune electrică pentru a utiliza WPC 120 UF. Un robinet pentru distribuirea apei filtrate este inclus în pachetul de livrare.

Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare a apei WPC 120 UF: Nivel ridicat de protecție împotriva apei potabile contaminate
Nivel ridicat de protecție împotriva apei potabile contaminate
3 filtre eficiente pentru o protecție suplimentară în condiții necunoscute ale calității apei. Îndepărtează particulele, bacteriile, virușii, clorul, metalele grele, reziduurile de medicamente. Îmbunătățește gustul apei potabile.
Sistem de filtrare a apei WPC 120 UF: Instalare și întreținere ușoară
Instalare și întreținere ușoară
Schimbarea rapidă a filtrelor datorită sistemului simplu de prindere și pozitionarea usoara a capacului pe bază de magnet Simplu de conectat la rețeaua de apă. Adaptorul și robinetul sunt incluse.
Sistem de filtrare a apei WPC 120 UF: Capacitate mare
Capacitate mare
Costuri reduse de întreținere datorită schimbării rare a filtrelor datorită capacității de 2.500 l.
Functioneaza fara electricitate
  • Nu este necesară o conexiune de alimentare cu energie electrică.
  • Se poate utiliza în orice locație aleasă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea de admisie a apei (bar) 1 - 4
Rezervă de apă 3/8″
Capacitate filtru (l) 2500
Temperatura maxima de alimentare (°C) 5 - 38
Debit (l/h) 120
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 5,7
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 377 x 168 x 421

Scope of supply

  • Pre-purificare
  • Filtru ultra de inalta protecție
  • Filtru de protecție

Video

Domenii de intrebuintare
  • Apa potabilă
  • Bucătării
Accesorii
