Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (кг)
|5,67
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,885
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 150 x 260
Свойства
- Эффективное чистящее средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
- Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину, следы насекомых
- Быстродействующее средство.
- Экономичен в использовании
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.