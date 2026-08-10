Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л

Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 5,67
Вес (с упаковкой) (кг) 5,885
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 150 x 260
Свойства
  • Эффективное чистящее средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
  • Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину, следы насекомых
  • Быстродействующее средство.
  • Экономичен в использовании
  • Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Не содержит NTA
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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