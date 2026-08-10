Solutie pentru spalare cu presiune mare RM 806 ASF, 5l
Detergent dizolvant de murdarie cu putere foarte mare indeparteaza cea mai dura mizerie adunata de pe strazi precum praf, ulei, substante gresante, insecte, rasina si noroi. Fara NTA ( Nitrilotriacetic acid).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13
|Greutate (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|190 x 150 x 260
Produs
- Solutie pentru curatat cu inalta presiune, puternica, pentru spalarea autovehiculelor
- Indeparteaza chiar si cele mai dure murdariri de uleiuri, solutii gresare, rasina, noroi si insecte
- Actionare rapidă
- Deosebit de eficient
- Separare rapidă a uleiului și a apei, în separatorul de ulei.
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fără NTA
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Vehicule, autoutilitare si biciclete