Вертикальные моющие пылесосы

Технология Hygienic!Spin для гигиеничной чистоты

Ощутите настоящую чистоту и гигиену в доме: моющие пылесосы Kärcher оснащены передовой технологией Hygienic!Spin, эффективность которой подтверждена лабораторными тестами — до 99% удаляемых бактерий.

До 500 оборотов валика в минуту и система с двумя баками гарантируют, что на пол поступает только чистая вода.

Никакого размазывания грязи — только блестящие, чистые и без разводов полы.

** По данным независимой лаборатории.