Вертикальные моющие пылесосы
Революционная чистота для вашего дома.
Откройте для себя новое поколение уборки полов с помощью Xtra!Clean — моющих пылесосов 3-в-1. Эти устройства объединяют инновации, экологичность и высокое качество в одном приборе, предназначенном для пылесоса, мойки и сушки — на всех типах покрытий, включая ковры. Узнайте, как наши передовые технологии могут упростить вашу повседневную уборку, сэкономив ваше драгоценное время и оставляя дом сияюще чистым. Никакой утомительной и долгой уборки — только безупречный результат и непревзойдённая эффективность.
FCV 4
Умное решение
- Производительность — около 200 м² на одном заряде аккумулятора
- Четыре режима очистки: Сухая уборка, Режим Advanced!Power, Автоматический режим с датчиком загрязнения Dynamic!Control, Режим для лестниц Stair!Assist, Мощный бесщёточный двигатель BLDC
- Эффективная система самоочистки System!Clean и валик Pure!Roll, пригодный для стирки при 60 °C
FCV 3
Гибкое решение
- Производительность — около 130 м² на одном заряде аккумулятора
- Три режима очистки: Стандартный режим, Сухая уборка, Режим, Advanced!Power
- Эффективная система самоочистки System!Clean
FCV 2
Компактное решение
- Производительность — около 110 м² на одном заряде аккумулятора
Два режима очистки: Стандартный режим, Сухая уборка
- Эффективная система самоочистки System!Clean
Преимущества
3-в-1 Xtra!Clean: максимум чистоты при минимуме усилий
Эти моющие пылесосы экономят ваше время и усилия благодаря функции 3-в-1 Xtra!Clean.
Мытьё, пылесос и сушка: инновационная технология 3-в-1 обеспечивает глубокую очистку на всех типах полов — даже на коврах.
Устойчивая грязь и большие объёмы жидкости исчезают за считанные секунды, а уборка занимает вдвое меньше времени, оставляя вам больше времени на действительно важные вещи.
Технология Hygienic!Spin для гигиеничной чистоты
Ощутите настоящую чистоту и гигиену в доме: моющие пылесосы Kärcher оснащены передовой технологией Hygienic!Spin, эффективность которой подтверждена лабораторными тестами — до 99% удаляемых бактерий.
До 500 оборотов валика в минуту и система с двумя баками гарантируют, что на пол поступает только чистая вода.
Никакого размазывания грязи — только блестящие, чистые и без разводов полы.
** По данным независимой лаборатории.
Dynamic!Control — умный датчик загрязнения
Наш моющий пылесос FCV 4 думает за вас: его интеллектуальный датчик загрязнения автоматически определяет степень загрязнения и оптимально регулирует как мощность всасывания, так и количество подаваемой воды.
Это гарантирует идеальный результат уборки каждый раз — без необходимости ручной настройки.
С помощью большого дисплея Vision!Clean размером 3,2 дюйма вы всегда контролируете процесс: на экране отображается вся важная информация — оставшееся время работы, выбранный режим и состояние системы.
Подходит для всех типов полов — даже для ковров
От деликатного паркета до плитки и ковров — наши моющие пылесосы справляются с любым типом покрытия и легко собирают даже большое количество жидкости.
Будь то пролитый кофе или засохшие пятна — ваши полы будут безупречно чистыми.
Режим Advanced!Power — максимальная эффективность очистки
Режим Advanced!Power обеспечивает до 100% больше мощности всасывания и на 20% больше подачи воды по сравнению с режимами Auto или Standard, что позволяет без труда справляться даже с самым стойким, засохшим загрязнением.
Благодаря этой мощной технологии полы высыхают почти мгновенно — по ним можно сразу ходить.
Умный режим Stair!Assist для лестниц
С умным режимом Stair!Assist уборка лестниц и труднодоступных мест становится очень простой.
Благодаря оптимизированным предустановкам и умной функции автоматического запуска/остановки, моющий пылесос FCV 4 легко справляется с уборкой в любом положении — даже под углом 90°.
Максимальная гибкость и чистота там, где это нужно больше всего.
Система System!Clean с функцией самоочистки
Эффективная функция самоочистки с частотой до 550 оборотов валика в минуту — для быстрой и удобной очистки без контакта с грязью.
При этом практичное хранение устройства и аксессуаров экономит место и обеспечивает удобную зарядку аккумулятора.
Pure!Roll: экологично и гигиенично
Глубокая чистка без усилий: для удобства ролик FCV 4 Pure!Roll можно стирать в машине при 60 °C.
Это обеспечивает длительную гигиеническую свежесть и одновременно экономит ресурсы.
Система фильтрации Duo!Pure: чистый воздух, идеальная производительность
Многоступенчатая фильтрующая система моющего пылесоса Kärcher надежно защищает двигатель от влаги; благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру она эффективно улавливает даже самые мелкие частицы в воздухе.
Эта система обеспечивает оптимальную фильтрацию воздуха и здоровый микроклимат в помещении, особенно в режиме сухой уборки.
Бесщеточный двигатель (BLDC): мощный, тихий и долговечный
Благодаря новейшей бесщеточной технологии, моющий пылесос FCV 4 отличается особенно долгим сроком службы, высокой энергоэффективностью и тихой работой — идеально для ежедневного использования.
Эффективная литий-ионная батарея Comfort!Cell: больше времени работы, устойчивая производительность
Наши моющие пылесосы оснащены аккумулятором с временем работы до 45 минут, что обеспечивает лёгкую уборку даже на больших площадях. Для длительного срока службы и снижения количества электронных отходов аккумулятор можно легко заменить при необходимости обслуживания.