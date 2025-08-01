Aspiratoare verticale cu spălare

Tehnologia Hygienic!Spin pentru o curățenie igienică

Bucură-te de un cămin cu adevărat curat și igienizat: aspiratoarele mop Kärcher sunt echipate cu tehnologia de vârf Hygienic!Spin, dovedită în teste de laborator că elimină până la 99% dintre bacterii.

Cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut și un sistem cu două rezervoare, doar apa curată ajunge pe podea.

Fără murdărie împrăștiată — doar podele strălucitor de curate, fără urme.

** Teste efectuate de un laborator independent.