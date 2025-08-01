Aspiratoare verticale cu spălare
Curățenie revoluționară pentru casa ta.
Experimentează noua generație de curățare a pardoselilor cu aspiratoarele mop 3-în-1 Xtra!Clean. Aceste aparate combină inovația, sustenabilitatea și calitatea de top într-un singur dispozitiv conceput pentru aspirare, spălare și uscare – pe toate tipurile de pardoseli, inclusiv covoare. Descoperă cum tehnologia noastră de ultimă generație îți poate ușura rutina zilnică, economisindu-ți timp prețios și lăsând casa strălucitor de curată. Fără curățenie obositoare și consumatoare de timp – aceste aparate oferă rezultate impecabile cu o eficiență de neegalat.
FCV 4
Soluția inteligentă
- Capacitate de curățare de aproximativ 200 m² per încărcare a bateriei
- Patru moduri de curățare:Mod uscat, Mod Advanced!Power, Mod automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, Mod pentru scări Stair!Assist, Motor puternic BLDC
- Sistem eficient de autocurățare System!Clean și rolă Pure!Roll lavabilă la 60 °C
FCV 3
Soluția flexibilă
- Capacitate de curățare de aproximativ 130 m² per încărcare a bateriei
- Trei moduri de curățare: Mod standard, Mod uscat, Mod Advanced!Power
- Sistem eficient de autocurățare System!Clean
FCV 2
Soluția compactă
- Capacitate de curățare de aproximativ 110 m² per încărcare a bateriei
Două moduri de curățare: Mod standard, Mod uscat
- Sistem eficient de autocurățare System!Clean
Avantaje
3-în-1 Xtra!Clean: curățenie maximă cu efort minim
Aceste aspiratoare cu funcție de spălare îți economisesc timp și efort datorită funcției 3-în-1 Xtra!Clean.
Spălare, aspirare și uscare: tehnologia inovatoare 3-în-1 asigură o curățare profundă pe toate tipurile de podea – chiar și pe covoare.
Murăria persistentă și cantitățile mari de lichid dispar imediat, iar tu termini treaba în jumătate din timp, având mai mult timp pentru lucrurile cu adevărat importante.
Tehnologia Hygienic!Spin pentru o curățenie igienică
Bucură-te de un cămin cu adevărat curat și igienizat: aspiratoarele mop Kärcher sunt echipate cu tehnologia de vârf Hygienic!Spin, dovedită în teste de laborator că elimină până la 99% dintre bacterii.
Cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut și un sistem cu două rezervoare, doar apa curată ajunge pe podea.
Fără murdărie împrăștiată — doar podele strălucitor de curate, fără urme.
** Teste efectuate de un laborator independent.
Dynamic!Control – senzorul inteligent de murdărie
Aspiratorul cu funcție de spălare FCV 4 gândește pentru tine: senzorul inteligent de murdărie detectează automat gradul de murdărire și ajustează optim atât puterea de aspirare, cât și cantitatea de apă.
Astfel obții rezultate perfecte de curățare de fiecare dată – fără reglaje manuale.
Cu afișajul mare de 3,2 inch Vision!Clean, ai întotdeauna o imagine clară: toate informațiile esențiale sunt afișate dintr-o privire – timpul de funcționare rămas, modul de curățare și starea sistemului.
Potrivit pentru toate tipurile de pardoseală – chiar și pentru covoare
De la parchet delicat la gresie și covoare – aspiratoarele noastre cu funcție de spălare fac față oricărui tip de podea și pot colecta cu ușurință chiar și cantități mari de lichid.
Fie că este vorba despre cafea vărsată sau pete uscate – podelele tale vor străluci de curățenie.
Modul Advanced!Power – performanță maximă de curățare
Modul Advanced!Power oferă cu până la 100% mai multă putere de aspirare și cu 20% mai multă distribuire a apei decât în modul Auto sau Standard, îndepărtând cu ușurință chiar și murdăria uscată și persistentă.
Datorită acestei tehnologii puternice, podelele se usucă aproape instantaneu – fiind gata de folosință imediat.
Modul inteligent Stair!Assist pentru scări
Cu modul inteligent Stair!Assist, curățarea scărilor și a zonelor greu accesibile devine floare la ureche.
Datorită presetărilor optimizate și funcției inteligente de pornire/oprire automată, aspiratorul cu funcție de spălare FCV 4 curăță fără efort în orice poziție — chiar și la un unghi de 90°.
Pentru flexibilitate maximă și curățenie acolo unde este nevoie cel mai mult.
Sistemul System!Clean cu funcție de auto-curățare
Funcție eficientă de auto-curățare cu până la 550 rotații ale rolei pe minut — pentru o curățare rapidă și comodă, fără contact direct cu murdăria.
În același timp, depozitarea practică a aparatului și a accesoriilor economisește spațiu și asigură încărcarea comodă a bateriei.
Pure!Roll: sustenabil și igienic
Curățare profundă fără efort: pentru confort sporit, rolele FCV 4 Pure!Roll pot fi spălate la mașină la 60 °C.
Acest lucru asigură prospețime igienică de durată și economisește resursele în același timp.
Sistemul de filtrare Duo!Pure: aer curat, performanță perfectă
Sistemul de filtrare în mai multe etape al aspiratorului cu funcție de spălare Kärcher protejează fiabil motorul de umezeală; filtrarea superioară capturează eficient chiar și cele mai mici particule din aer, datorită filtrului plat plisat cu eficiență ridicată.
Acest sistem asigură o filtrare optimă a aerului și un climat interior sănătos, în special în modul uscat.
Motor BLDC: puternic, silențios și durabil
Datorită celei mai recente tehnologii cu motor fără perii, aspiratorul cu funcție de spălare FCV 4 beneficiază de o durată de viață deosebit de lungă, eficiență energetică sporită și funcționare silențioasă – perfect pentru utilizarea de zi cu zi.
Baterie litiu-ion Comfort!Cell eficientă: durată de funcționare mai mare, performanță sustenabilă
Aspiratoarele noastre cu funcție de spălare sunt echipate cu o baterie cu o durată de funcționare de până la 45 de minute, pentru o curățenie fără efort chiar și pe suprafețe mari. Pentru o durată de viață îndelungată și mai puține deșeuri electronice, bateria poate fi înlocuită cu ușurință atunci când este necesar un service.