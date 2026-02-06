Аппарат для чистки ковров BRC 40/22 C
Компактная ковромоечная машина BRC 40/22 C предназначена для быстрой и эффективной глубокой или поддерживающей чистки ковровых покрытий, площадью от 250 до 1000 м².
По сравнению с обычными струйными экстракторами, ковромоечная машина BRC 40/22 C позволяет работать на 30% более эффективно и гарантирует равномерно тщательный результат глубокой очистки. Такой эффект обеспечивается благодаря сверхвысокой манёвренности машины, а также возможности в процессе уборки постоянно двигаться вперёд, это, в свою очередь, исключает ненужные манёвры для разворотов и «пустые проходы» для возвращения в начало дорожки. Кроме этого, во встроенный лоток для сбора мелкого мусора надежно собираются такие загрязнения, как волосы или износившиеся ворсинки ковра. Аппарат идеально подходит для глубокой очистки небольших и средних площадей до 1000м², может использоваться как для струйной экстракции, так и для промежуточной уборки. При использовании средства iCapsol RM 768, которое мы рекомендуем для поддерживающей уборки, время на сушки ковра составляет примерно полчаса, что позволяет использовать этот метод на часто проходимых участках, которые нельзя перекрыть на более длительный срок. Кроме того, щеточная голова, которой оборудована машина, поворачивается при помощи руля, значительно упрощая и ускоряя очистку труднодоступных мест.
Особенности и преимущества
Поворотная на 200° щёточная головаРоликовая щетка для очситки ковров обеспечивает превосходный результат очистки Чрезвычайно простое маневрирование даже на густомеблированных участках
Для глубокой и промежуточной очистки ковровПодходит как для глубокой, так и для промежуточной очистки ковров Глубокая очистка ковра роликовой щеткой также помогает вычёсывать и разравнивать ворс
Опциональная насадка для мягкой мебелиДля очистки углов и труднодоступных мест, а также обивки мягкой мебели
Встроенный лоток для сбора мелкого мусора
- Сбор мелких частичек с поверхности ковра - волос, износившегося ворса
- Предотвращает блокировку крупной грязью всасывающей балки, снижает затраты на обслуживание
Движение вперёд
- Исключает ненужные "пустые проходы" в начало дорожки.
- На 30% более эффективная, чем обычный струйный экстрактор
Спецификации
Технические характеристики
|Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч)
|500 / 900
|Расход воздуха (л/с)
|47
|Разрежение (мбар/кПа)
|290 / 29
|Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар)
|3,5
|Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар)
|7
|Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин)
|0,38
|Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин)
|2,5
|Ширина всасывающей балки (см)
|48
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|22 / 19
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|400
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|44,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|50,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Число щеток: 1 шт.
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения: Вперед
- Чистка средством iCapsol
