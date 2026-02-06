Comparativ cu aparatele convenționale de curățare prin injecție-extracție, mașina de curățat covoare BRC 40/22 C îți permite să lucrezi cu până la 30% mai rapid garantând o curățare în profunzime. Acest lucru este facilitat de manevrabilitatea sa ușoară și de principiul de a lucra întotdeauna în sensul de deplasare înspre față, astfel încât să se evite deplasările inutile în gol. Între timp, un coș de filtrare integrat colectează în mod fiabil particulele aflate pe suprafață, cum ar fi părul sau fibrele de covor desprinse. Dispozitivul este ideal pentru curățarea în profunzime a covoarelor pe suprafețe mici și mijlocii de până la 1.000 m² și poate fi utilizat în mod flexibil pentru curățarea prin pulverizare și extracție sau pentru curățarea intermediară a covoarelor. Atunci când se utilizează agentul de curățare iCapSol RM 768, pe care îl recomandăm pentru curățarea intermediară, timpul de uscare a covorului este redus la aproximativ o jumătate de oră, făcându-l metoda ideală de curățare pentru suprafețele covoarelor cu trafic intens. Mai mult decât atât, capul de curățare, care este echipat cu o perie de curățare pentru covoare poate fi rotit cu volanul, simplifică și accelerează și mai mult curățarea suprafețelor foarte greu accesibile.