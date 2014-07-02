Аппарат для чистки ковров BRC 45/45 C

2 в 1: аппарат BRC 45/45 C для глубокой и поддерживающей уборки ковровых покрытий и ковров.

BRC 45/45 C предлагает две функции в одной машине. Кроме замечательных результатов глубокой очистки, аппарат BRC 45/45 C может также использоваться для поддерживающей уборки, обеспечивая быстрое и эффективное очищение ковров. Используя быстросохнущие средство для очистки ковров RM 768, ковры можно использовать уже через 20 минут.

Особенности и преимущества
Плавающая головка щетки, в которой цилиндрические щетки вращаются в противоположные направления
  • Две роликовые щетки для высокой производительности очистки
  • Более эффективная очистка
  • Обеспечивает равномерный контакт с поверхностью также и на неровностях
Рабочее направление, вперед или назад
  • Рабочее направление, регулируется в зависимости от ковра
  • Направление уборки выбирается наклоном рукоятки
  • Эргономичное рабочее положение для чистки ковров - вперед и назад
Спецификации

Технические характеристики

Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч) 350 / 1000
Расход воздуха (л/с) 45
Разрежение (мбар/кПа) 300 / 30
Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар) 3,5
Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар) 7
Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин) 0,7
Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин) 3,2
Ширина всасывающей балки (мм) 450
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 45 / 38
Мощность турбины (Вт) 1100
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 600
Масса (без принадлежностей) (кг) 75
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • Число щеток: 2 шт.

Оснащение

  • Рабочее направление движения: Вперед или назад
  • Чистка средством iCapsol
Принадлежности
Чистящее средство
