Aparat de curatat mochete BRC 45/45 C
Mașină compactă pentru curățarea covoarelor, ideală pentru curățarea profundă și intermediară a suprafețelor medii între 350 și 1000 m². Curățare în direcție înainte și înapoi, cu două perii cilindrice contra-rotative pentru o igienizare în profunzimea fibrelor.
BRC 45/45 C oferă doua funcții într-un singur aparat.Oferind rezultate de curățenie în profunzime superbe printr-un singur proces, mașina de spălat pardoseli BRC 45/45 poate fi folosită pentru curățare intermediară în doua etape - oferind curățarea rapidă, eficientă a covoarelor cu un timp de uscare foarte scurt. Folosind detergentul de covoare cu uscare rapidă de la Kärcher RM 768, covoarele cu o suprafață de la medie la mare pot fi curățate și sunt gata de aspirare în 20 minute.
Caracteristici si beneficii
Cap de perie cu flotor cu role cilindrice contrarotative
- Doua role cilindrice pentru o performanta mare de curatare
- Curata fibrele in acelasi timp din doua parti
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate
Directie de lucru inainte si inapoi
- Directia de mers reglabila pe tipul de suprafata
- Prin rabatarea manerului de impins poate fi aleasa directia de lucru
- Pozitie de utilizare inainte si inapoi ergonomica pentru curatarea covoarelor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h)
|350 / 1000
|Debit aer (l/s)
|45
|Vacuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Curaţare intermediara prin pulverizare (bar)
|3,5
|Curatare intermediara prin pulverizare (bar)
|7
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare intermediara (l/min)
|0,7
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min)
|3,2
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|450
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|45 / 38
|Putere turbina (W)
|1100
|Putere motor perii (W)
|600
|Greutate fără accesorii (kg)
|75
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Nr. de valturi: 2 Bucată
Echipament
- Directie de lucru: inainte sau inapoi
- Oparere iCapsol