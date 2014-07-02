Aparat de curatat mochete BRC 45/45 C

Mașină compactă pentru curățarea covoarelor, ideală pentru curățarea profundă și intermediară a suprafețelor medii între 350 și 1000 m². Curățare în direcție înainte și înapoi, cu două perii cilindrice contra-rotative pentru o igienizare în profunzimea fibrelor.

BRC 45/45 C oferă doua funcții într-un singur aparat.Oferind rezultate de curățenie în profunzime superbe printr-un singur proces, mașina de spălat pardoseli BRC 45/45 poate fi folosită pentru curățare intermediară în doua etape - oferind curățarea rapidă, eficientă a covoarelor cu un timp de uscare foarte scurt. Folosind detergentul de covoare cu uscare rapidă de la Kärcher RM 768, covoarele cu o suprafață de la medie la mare pot fi curățate și sunt gata de aspirare în 20 minute.

Caracteristici si beneficii
Cap de perie cu flotor cu role cilindrice contrarotative
  • Doua role cilindrice pentru o performanta mare de curatare
  • Curata fibrele in acelasi timp din doua parti
  • Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate
Directie de lucru inainte si inapoi
  • Directia de mers reglabila pe tipul de suprafata
  • Prin rabatarea manerului de impins poate fi aleasa directia de lucru
  • Pozitie de utilizare inainte si inapoi ergonomica pentru curatarea covoarelor

Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h) 350 / 1000
Debit aer (l/s) 45
Vacuum (mbar/kPa) 300 / 30
Curaţare intermediara prin pulverizare (bar) 3,5
Curatare intermediara prin pulverizare (bar) 7
Cantitate de pulverizare pentru curaţare intermediara (l/min) 0,7
Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min) 3,2
Lățime de lucru, aspirare (mm) 450
Rezervor apă curată / reciclată (l) 45 / 38
Putere turbina (W) 1100
Putere motor perii (W) 600
Greutate fără accesorii (kg) 75
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • Nr. de valturi: 2 Bucată

Echipament

  • Directie de lucru: inainte sau inapoi
  • Oparere iCapsol
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

